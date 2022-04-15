Artan döviz kurlarına ve diğer faktörlere bağlı olarak zamlanan konut fiyatları, vatandaşların ev sahibi olma hayallerini sekteye uğrattı. Bu noktada devreye giren Halk Bankası, elinde bulunan konutları satışa çıkardığını duyurdu. İşte Halk Bankası’nın konut satışı hizmetine ilişkin haberin ayrıntıları…

Uygun fiyatlar karşılığında konut sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlara, kamu bankalarından biri olan Halk Bankası tarafından müjdeli haber verildi. Banka, elinde bulunan konutları piyasanın oldukça altında fiyatlar ile satışa sunduğunu duyurdu.

Halk Bankası Ev Satışına Başladı!

Halk Bankası, diğer tüm bankalar gibi üst limitli kredi hizmetlerine karşılık olarak müşterilerinden teminat istemektedir. Bu teminat bedelleri, vadenin tamamlanması ve borcun kapanması halinde müşteriye iade edilmektedir. Ancak vade bitmiş olmasına rağmen kredi borcunu bankaya ödemeyen müşterilerin ilgili teminatlarına banka tarafından el konur.

Bankalar el koydukları konut, araç ya da diğer teminatları 3 yıl içerisinde ellerinden çıkarmak ile yükümlüdür. Halk Bankası da bu kurala istinaden elinde bulunan konutları satışa çıkarmıştır.

Halk Bankası’ndan Nasıl Ev Satın Alınır?

Halk Bankası’nın e-ihale yöntemi aracılığı ile satışa sunmuş olduğu konutlardan birine sahip olabilmek için 18 yaşından büyük olmak ve söz konusu sisteme kayıtlı olmak gerekmektedir. Banka, ilgili şartları sağlayan tüm ülke vatandaşlarının sistem aracılığı ile ev sahibi olmasına imkân tanımaktadır.

Halk Bankası’nın resmi internet sitesi aracılığı ile satışa sunmuş olduğu konutlardan birine sahip olabilmek için konutun satış bedeli üzerinden hesaplanmış olan teminat bedelinin banka hesabına yatırılması gerekmektedir. İlgili konut için teminat bedelinin yatırılmasından sonra sahip olunmak istenen ev için sistem üzerinden fiyat verilmelidir. İhale sonucunda söz konusu konuta en yüksek fiyat teklifini veren, konutun yeni sahibi olmaktadır.

Halk Bankası Ev Satıl Fiyatları 2022

Halk Bankası tarafından satışa sunulan evler listelendi. Banka tarafından yayınlanmış olan satılık konut listesinde İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde satışa sunulan konutların cazip fiyatları dikkat çekti. Söz konusu konutların özellikleri, teminat bedelleri ve satış fiyatları şu şekilde belirlendi: