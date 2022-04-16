Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde kamu çalışanlarına müjdeli haberini veren Denizbank, başvuru yapan her kamu personeline 55 bin TL’ye kadar nakit hizmeti sunulacağını açıkladı. İşte Denizbank’ın kamu çalışanları için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasının ayrıntıları…

Devlet garantisi altında istihdam edilmiş olan kamu personellerine, mevcut ekonomik şartlar çerçevesinde sıkıntıya düşen bütçelerini toparlayabilmeleri adına bayram müjdesi verildi. Özel bankalardan biri olarak hizmet veren Denizbank, bayram öncesinde kamu personelleri için özel olarak bir ihtiyaç kredisi kampanyası geliştirdiğini duyurdu.

Denizbank Kamu Personeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası 2022

Son olarak emekli promosyonu ve emekli kredisi kampanyası ile gündeme gelen Denizbank, yeni dönemde kamu çalışanlarına da ihtiyaç kredisi hizmeti sunacağını açıkladı. Banka, resmi internet sitesi aracılığı ile yayınlamış olduğu yeni kampanyanın ayrıntılarını paylaştı.

Denizbank tarafından kamu personelleri için özel olarak geliştirilmiş olan ihtiyaç kredisi kampanyasının üst limiti 55 bin TL olarak belirlendi. Banka, ilgili hizmetinin azami vade sayısını 36 ay olarak bildirdi. Banka, söz konusu hizmetin ortalama faiz oranını ise yüzde 2,72 olarak açıkladı.

Denizbank Kamu Personeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası Örnek Hesaplama Tablosu

Denizbank’ın yeni dönemde nakde sıkışan kamu personelleri için özel olarak geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, ilgili hizmetin örnek hesap tablosuna erişim sağlamaya çalışıyorlar. Banka, söz konusu hesaplama verilerini içeren tabloyu yayınlayarak, ödenecek aylık taksit tutarlarını gözler önüne serdi.

Denizbank tarafından yapılan açıklamaya göre kamu personeli ihtiyaç kredisi kampanyasından 36 ay vade ve yüzde 2,72 faiz oranı karşılığında 10 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarının, 476,26 TL olduğu bilgisi kaydedildi.

Denizbank Kamu Personeli İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başvurusu 2022

Denizbank tarafından geliştirilmiş olan 55 bin TL üst limitli kamu personeli ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşların, en yakın Denizbank şubesine gitmeleri ya da bankanın internet bankacılığı sistemine giriş yaparak, kredi başvurusu yapmaları gerekmektedir.