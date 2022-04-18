Halkbank ayda sadece 1.576 TL taksit oranları ile ev kredisi fırsatı sunmaya devam ediyor. Kamu bankaları vatandaşları ev sahibi yapacak çözümleri duyurdu!

En uygun konut kredisini araştıranların karşısına kamu bankaları ilk sırada çıkmaya devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde başlayarak günümüzde bir hayli artış gösteren konut fiyatları nedeniyle ev sahibi olmak isteyenler uygun finansmanları araştıramaya başladılar. Öte yandan bankaların son dönemde artan faiz oranları ise vatandaşları zor duruma sokmaya devam ediyor. Halkbank ise Hesaplı Evim Konut Kredisi ile bu sorunu aşmaya hazırlanıyor.

Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

Halkbank vatandaşların ev sahibi olmasını sağlayacak çözüm önerilerini sunmaya devam ediyor. Bir süredir kamu bankaları tarafından yüzde 1,20’den başlayan faiz oranları ile sunulan konut kredilerinde avantajlar devam ediyor. Uygun faiz oranları ile konut kredisi talep edecek vatandaşlar, uygun vade imkanı ve esnek geri ödeme seçenekleri ile diledikleri eve kolayca sahip olabilecekler.

120 Ay Vade İmkanıyla Uygun Taksit Oranları!

En uygun konut kredisi kapsamında Halkbank başta olmak üzere 3 büyük kamu bankasından da benzer hamleler yapılmaya devam ediyor. 120 ay vade imkanı ile talep edeceğiniz kredi, aylık düşük taksit oranları ile ödenebilmektedir. Rahat bir ödeme planı ile sunulacak krediyle aylık taksit oranlarını düşüren çözüm önerileri sayesinde vatandaşların kolayca ev sahibi olması sağlanacak. Türkiye’nin en köklü devlet bankalarından biri olan Halkbank’tan gelen kredi fırsatı ile kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz.

Aylık 1.576 TL Taksitle Kira Öder Gibi Ev Sahibi Olun!

Halkbank konut kredisi hesaplama tablosuna göre kira öder gibi ev kredisi taksiti ödemek mümkün. Yüzde 1,20 faiz oranı, 120 ay vade imkanı ile 100.000 TL bir konut kredisi için aylık taksit oranı 1.576,80 TL olarak hesaplandı. İkinci el konutlarda ise geçerli olan yüzde 1,29 faiz oranlarına göre, 100 bin lira kredi için aylık taksit oranı ise 1.642,87 TL olarak hesaplanmıştır.