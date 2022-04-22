Yeni dönemde gelişen olumsuz ekonomik şartlardan ötürü bankaların ihtiyaç kredisi hizmetlerinden destek almak isteyen vatandaşlara, kamu bankalarından müjdeli haber geldi. Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası, güncel ihtiyaç kredisi kampanyalarının örnek hesaplama tablolarını yayınladı.

Döviz kurlarında ve altın piyasasında gözlenen olumsuz gelişmelerin gündelik hayatta satın alınan hizmetlere ve hizmet ürünlerine yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansıması, vatandaşların temel gıda alışverişlerini dahi tane hesabı ile yapmalarına sebep oldu. Kira, giyim, otomotiv ve daha pek çok alana yansıyan zamlar ile boğuşurken bir taraftan da gündelik ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan vatandaşlar, kendileri için en uygun olan banka kredi kampanyalarına erişim sağlamaya çalıştılar.

Vatandaşların uygun faiz oranlı, vade sayısı yüksek ihtiyaç kredisi arayışlarına kamu bankalarından olumlu yanıt geldi. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halk Bankası, yeni dönemde geliştirmiş oldukları ihtiyaç kredisi kampanyalarının örnek hesaplama tablolarını yayınladılar.

Ziraat Bankası İhtiyaç Kredisi 2022

Kamu bankalarından biri olarak hizmet veren ve geliştirdiği kampanyaların avantajlı fırsatları sayesinde her yeni günde müşteri sayısını arttırmayı başaran Ziraat Bankası, yeni dönemde gelişen zorlu ekonomik şartlara karşın vatandaşın yanında yer aldığını duyurdu. Bu duyurusunu geliştirmiş olduğu yeni ihtiyaç kredisi kampanyası ile taçlandıran banka, söz konusu kredi kampanyasının ayrıntılarını paylaştı.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasının azami vade sayısını 36 ay olarak belirledi. Bu vade karşılığında ve yüzde 1,94 faiz oranı ile birlikte 40 bin TL tutarında nakit desteği almak isteyen vatandaşların ödeyecekleri aylık taksit tutarı, 1.653,16 TL olarak hesaplandı.

Halk Bankası İhtiyaç Kredisi 2022

Emekli müşterileri için geliştirmiş olduğu ihtiyaç kredisi kampanyasından sonra diğer müşterilerinin de yararlanabilecekleri yeni bir kredi kampanyası geliştirdiğini duyuran Halk Bankası, ilgili hizmetinin ayrıntılarını paylaştı.

İhtiyaç kredisi kampanyasının azami vade sayısını 36 ay ve aylık ortalama faiz oranını yüzde 1,89 olarak belirleyen Halk Bankası, 40 bin TL’lik kredinin aylık ödemesini 1.637,65 TL olarak hesapladı.

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi 2022

Vakıfbank tarafından geliştirilmiş olan ihtiyaç kredisi kampanyasının azami vade sayısı 36 ay, aylık ortalama faiz oranı yüzde 1,91 olarak belirlendi. Banka bu veriler ışığında çekilecek olan 40 bin TL’lik kredinin aylık ödemesini, 1.643,85 TL olarak hesapladı.