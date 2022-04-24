Uzun yıllardır Türkiye'de kahverengi yumurtalar, beyaz yumurtalara oranla daha yüksek fiyatlara satılıyor. Kahverengi yumurtalar beyaz yumurtalardan neden daha pahalı fiyata satılıyor?

Uzun yıllardır Türkiye'de kahverengi yumurtalar, beyaz yumurtalara oranla daha yüksek fiyatlara satılıyor. Vatandaşlar bu sene ile birlikte artan gıda fiyatlarının ardından yumurta fiyatlarında ki yükselişi sadece seyretmekle kalıyor. Bu süre zarfı içerisinde market giderleri önceki yıla oranla %150 artan vatandaşın gündemi ekonomi oldu. Vatandaşın gündeminde hayat pahalılığı ve gıda fiyatları yer alırken bu süreçte ise kahverengi yumurta kolilerinin neden beyaz yumurtalara oranla daha yüksek fiyatlara satıldığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bunun başlıca sebepleri arasında ise kahverengi yumurtaların beyaz yumurtalara oranla daha sağlıklı olduğu paylaşılmasıdır.

Kahverengi yumurtaların daha sağlıklı olduğunun paylaşılması ile birlikte beyaz yumurtalara oranla daha yüksek fiyatlara satıldığı biliniyor. Türkiye'de yeni yıl ile birlikte yumurta renkleri fark etmeksizin artan fiyatlar sonrasında ise yumurta fiyatları can sıkmaya devam ediyor. 15'li ve 30'lu kolilerde satılan yumurtalar da ise kahverengi yumurtaların neden daha pahalı fiyatlara satıldığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Yumurtalar neden iki renkte satılıyor?

Tüm dünya ülkelerinde tavukların renklerine göre yumurtaların renkleri oluşmaktadır. Tavuk renklerinin etki ettiği yumurtalarda ise kahverengi yumurtalar daha pahalı fiyatlara satılmaktadır. Bu sebeple ise geçmişten günümüze kadar gelinen süreçte daha sağlıklı olduğu bilgisi paylaşılır. Peki bu doğru mu?

Tavuk cinslerinde tüyleri ve kulak memeleri beyaz ise yumurtalar beyaz olarak çıkmaktadır. Eğer tavuğun tüyleri karışık renkli ve kulak memeleri ise kırmızıysa yumurtalar kahverengi olarak çıkmaktadır.

Kahverengi yumurtalar neden daha pahalı?

Vatandaşlar artan gıda fiyatları ile birlikte kahverengi yumurtaların beyaz yumurtalara oranla neden daha pahalı fiyatlara satıldığını merak ediyor. Bu konunu başlıca sebepleri arasında kahverengi yumurtaların daha sağlıklı olduğu paylaşılsa da aslında bu doğru değil. Kahverengi yumurtaların beyaz yumurtalara oranla daha farklı bir besin kaynakları bulunmamaktadır.

Kahverengi yumurtaların beyaz yumurtalara oranla daha pahalı olmasının sebepleri tavuk cinslerinin büyük olmaları ile alakası olmasıdır. Tavuklar daha büyük oldukları için beyaz tavuklara oranla daha az yumurta vermektedir.

Yumurta başına yapılan hesaplarda ise kahverengi yumurtalar için daha fazla yem maliyeti olması sebebiyle kahverengi yumurtalar daha pahalı fiyatlara satılmaktadır.