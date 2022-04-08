Türkiye'nin en büyük online oyunları arasında yer alan Kafa Topu 2'de son saatlerde oyuncular belirli problemlerle karşılaşmaya başladılar. Kafa Topu 2 Oyuna Girmiyor! Kafa Topu 2 Çöktü Mü? Kafa Topu 2 Sunucuya Bağlanılamıyor Hatası!

Türkiye'nin en büyük online oyunları arasında yer alan Kafa Topu 2'de son saatlerde oyuncular belirli problemlerle karşılaşmaya başladılar. Türkiye'de aktif olarak 1 milyonun üzerinde oyuncusu bulunan Kafa Topu 2 neden girmiyor? Kafa Topu 2'de kullanıcıların son saatler içerisinde yaşadığı sunucuya bağlanılamıyor hatası neden geliyor? İşte detaylar ve daha fazlası haberde yer alıyor..

Son dakika olarak gündeme düşen Kafa Topu 2 oyunu ile ilgili haberler oyuncuları endişelendirdi. Özellikle oyun içerisinde güçlü karakterlere sahip olan ve belirli hedefler için mücadele veren oyuncuların son saatlerde oyunda yaşadığı problemler sonrasında halen geliştiricilerden bir yanıt gelmedi.

KAFA TOPU 2 SUNUCUYA BAĞLANILAMIYOR HATASI

Kafa Topu 2'de kullanıcılar oyuna girmeye çalıştıklarında "Sunucuya bağlanılamıyor. İnternet bağlantını kontrol ve yeniden dene." hatası alıyor. Oyunda "Bağlantı hatası" olarak çıkan duyuru sonrasında ise oyun sürekli olarak tekrar kendini yeniden başlatırken hata ekrandan gitmiyor.

Kullanıcıların çoğu WiFi bağlantısını sonlandırarak hücresel veri ile oyuna girmeye çalışsa da oyunda ki hatalar halen sürüyor.

Geliştiriciler henüz bir açıklama yapmaz iken bu hatanın ise bir çözümü bulunmuyor. Oyun ile ilgili gelişmeler yaşandığında çözümü burada yer alacaktır.

Kafa Topu 2'de yer alan her karakter farklı özelliklere sahip. Karakterleri ise aksesuarlar ile güçlendirebilir ve diğer oyuncularla kıyasıya rekabet edebilirsin. Farklı karakterleri ve aksesuarları bir araya getirerek daha güçlü bir oyuncu oluştur ve sahada rakiplerini alt et! *Süper güçleri kullan!

Yayıncı: Masomo

Platformlar: Android, iOS