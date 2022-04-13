Sosyal destek yardımları yapılmaya devam ediyor. Kadınlara 500 TL tutarında ödemeler hesaplara yatırılacak. Kadınlara 500 TL Ödeme Yapılacak! Kimlik Kartınız ile Hemen Başvurun, 500 TL Hesabınıza Yatırılsın!

Sosyal destek yardımları yapılmaya devam ediyor. Kadınlara 500 TL tutarında ödemeler hesaplara yatırılacak. Devlet tarafından gelen bilgiler doğrultusunda eşi vefat eden kadınlara aylık 500 TL tutarında ödemeler gerçekleştirilecek. Vatandaşların ödemeleri alabilmeleri için başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular ise TC kimlik kartı üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte detaylar haberin devamında yer alıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı destek ödemelerinden birisi de eşi vefat eden kadınlara gerçekleştiriyor. Gelen açıklamalar ile birlikte eşi vefat eden kadınlara nakit para yardımı yapılacak. Eşi vefat eden kadınların yardımları alabilmesi için belirli şartlar bulunuyor. İşte o şartlar;

EŞİ VEFAT EDEN KADINLARA 500 TL YARDIM ŞARTLARI

Eşi vefat eden kadınlar için gerçekleştirilecek ödemeler için belirli şartlar bulunmakta. Bu şartlar ise şu şekilde;

Aile de sosyal güvencesi birey bulunmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamı ile birlikte ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar, Ailede kadının son resmi nikahlı olduğu bireyi kaybeden kadınlar, Son resmi nikahlı eşini kaybetmiş 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan kadınlar

500 TL NAKİT ÖDEMELERİ NASIL YAPILIYOR?

Eşi vefat eden hak sahibi kadınlara ödemeler her ay içerisinde hesaplanarak iki ay da bir gerçekleştirilmektedir. 500 TL nakit ödemelerden faydalanmak isteyen kadınların ikamet ettikleri il veya ilçede bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına TC. kimlik kartları ile başvuruda bulunması gerekiyor.

Eşi vefat eden kadın yardımları yeniden evlenen kadınlar için gerçekleştirilemiyor. Yardıma başvuru yapıp sonucu öğrenmek isteyen vatandaşlar ise sonuçlar hakkında SYD Vakfından veya 144 Alo Sosyal Yardım hattını arayarak bilgi edinebilirler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladığı destek paketlerinde kadın sosyal yardım desteklerini de sürdürüyor. Eşi vefat eden kadınların hayatta yaşantılarını gerçekleştirilebilmeleri adına eşinin emekli maaşının haricinde ekstra 500 TL daha ödeme gerçekleştirilmekte. Bu ödemeler bulundukları il veya ilçelerde bulunan SYD vakıfları üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bu ödemeleri alabilmek için başvuru yapması gereken kadınlar 144 Alo Sosyal Yardım hatlarını aramaları gerekmektedir. Yapacakları aramalar sonrasında ise 500 TL ödemelerini alabilecekler. Ödemeler ise evlerine kuruluştan kişiler gelerek veya PTT üzerinden yatırılmaktadır.