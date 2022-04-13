Takvimler; yaşantıyı düzenleyen, zamanı gün, ay ve yıla göre ayıran bir sistemdir. Takvim çeşitleri nelerdir sorusunun yanıtını ve daha önce kullanılan takvimleri de içeriğimizde derledik.

Zaman kavramının; gün ay ve yıllara göre ayrılmasını sağlayan sayaca takvim denmektedir. Esi zamanlardan bu yana insanlar yapmış oldukları keşiflerle zaman kavramını kullanmışlardır. Güneş ve ay takvimleri de buna önek olarak gösterilebilmektedir.

Güneş takvimini bulanlar bir yılı 365 gün 6 saate yaymaktayken, ay takvimi ise 354 gün olarak tespit etmiştir. İnsanlar için takvim ihtiyacı eski zamanlarda giderebilmek için güneş ve ay yılı takvimlerini kullanmışlardır. Güneş takvimi Mısırlılar, Ay takvimi ise Sümerlilere dayanır.

1)Miladi Takvim

Miladi takvim, güneş yılını esas alan takvimlerdendir. 1 yılı 365 gün 6 saat olarak esas alan Miladi Takvim, Mısırlılara dayanır. Türkler ise bu takvimi 1926 yılından beri kullanmaktadır. Hz. İsa’nın doğumundan sonra kullandığı belirtiliyor.

2)Celali Takvim

Güneş yılını esas alan Celali Takvim, Büyük Selçuklular tarafından hazırlanmıştır.

3)Hicri Takvim

Ay yılı esas alınan Hicri Takvim, Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye hicret yılı 622’ye dayanmaktadır.

4)Rumi Takvim

1800’lü yıllarda Osmanlı’da mali işler için kullanılan Rumi Takvim, güneş yılını esas almaktadır.

5)12 Hayvanlı Takvim

Eski Türklerin kullandığı 12 Hayvanlı takvimde her yıl için bir hayvan ismi kullanılmıştır. Türklerin ilk takvimi olarak da bilinmektedir.