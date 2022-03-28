Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanmış durumda. Masadaki kritik konular ne? İşte tüm detaylar haberimiz içerisinde..

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanmış durumda. Masadaki kritik konular ne? İşte tüm detaylar haberimiz içerisinde.. İki haftalık aranın ardından kabine toplantısı Beştepe'de tekrar toplandı. Toplantının en önemli maddesi Ukrayna-Rusya mücadelesi olurken, ülkedeki diğer sorunlarda konuşulacak. İşte tüm detaylar..

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı öncelikli olarak Ukrayna-Rusya savaşını ele alırken diğer yandan ramazan öncesi fahiş fiyatlandırma ve enflasyonla mücadele gibi konulara da yer verilecek. Erdoğan Ukrayna-Rusya mücadelesinin barışçıl yollarla çözülmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması konusunda ve Türkiye'nin bu konuda atacağı adımlar kabinenin ana konuları olmakta. Brüksel’deki NATO Olağanüstü Liderler Zirvesindeki çıkarılan sonuçlar da kabine sıkı şekilde değerlendirilecek.

Brüksel'deki NATO Olağanüstü Liderler Zirvesinde Liderlerle kritik konuşmalar yapan Erdoğan'ın kabineye bilgi vererek alınacak uluslararası kararlar kabinede değerlendirilecek. Yapılacak görüşmede önümüzdeki dönemde Türkiye'nin yapacağı diplomatik temaslarında ayrıntıları konuşulacak. Türkiye'nin bu çatışma içerisinde arabuluculuk görevi konusunda neler yapılabileceği de kabinenin konuları arasında bulunuyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yakın zamanda Karadeniz'den İstanbul'a kadar gelen mayınlar hakkında bilgi alarak oluşturduğu tehlike hakkında önemli kararlar alabilir. Toplantıda görüşülen konular Erdoğan tarafından Millete Sesleniş konuşmasıyla birlikte kamuoyuna duyurulacak.

Kabine toplantısının diğer bir konusu ise ülkedeki enflasyonun etkileri, hayat pahalılığı, yükselen gıda fiyatları ve stokçuluk hakkında olacak. Bu konuda çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıda ne gibi kararların çıkacağı merak konusu olmakta. Erdoğanın “hayat pahalılığına karşı vatandaşı ezdirmemeye” yönelik faaliyetlerin ne olacağı da kabine toplantısının konuları arasında bulunmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm konular hakkında detaylı konuşmalar sonucunda kamuoyuna bilgi vermek için toplantı sonrasında konuşma yapacak. Herkesin beklediği toplantı sonucu kısa süre içerisinde yayınlanarak bizlere televizyon ve internet üzerinden ulaştırılacak.