Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 250 lojistik alt branşında olmak üzere erkek uzman erbaş alımı yapılacak! Peki, Jandarma uzman erbaş alımı 2022 şartları neler? İşte detaylar…

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere çok sayıda uzman erbaş kadrosunda personel temin edilmesi hedefleniyor. 8 Nisan itibariyle başlayan ve devam eden başvurular için adayların sahip olması gereken tüm şartlar belirlendi. İnternet üzerinden yapılacak başvurular sonrasında uygun adaylar birçok farklı dalda istihdam edilecekler.

Jandarma Uzman Erbaş Alımı Ne Zaman?

Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 250 uzman erbaş alımı yapılacak. 08 – 24 Nisan 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek başvurular için adayların internet üzerinden işlem yapmaları mümkündür. Başvurusu devam eden ilan için adayların belirlenen şartları sağlamaları başvuru için yeterlidir.

Jandarma Uzman Erbaş Şartlar ve Alım Yapılacak Kadrolar

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde birçok farklı kadroda 250 adet personel temin edilmesi hedefleniyor. Adayların başvurularını yapmadan önce ilgili kadro için belirlenen özel şartları sağlaması istenmektedir. Lojistik alt branşlı olarak sözleşmeli erbaş alımında KPSS ilgili puan türünde en az 50 ve üzeri almış olmak yeterlidir. JGK 2022 uzman erbaş personel temin duyurusuna göre alım yapılacak kadrolar ise şunlardır:

Aşçı

Berber

Betonarme Demircisi

Çatı Ustası

Beyaz Eşya Tamircisi

Boyacı ve Alçıcı

Duvarcı

İş Makineleri Tamircisi

Kasap

Kaportacı

Sıcası

Silah Tamircisi

Su Yalıtımcısı

Terzi

Mermerci

Oto Boyacı

Kaynakçı

Isıtma ve Tesisat Elemanı

İnşaat Kalıpçısı

Oto Döşemeci

Oto Elektrikçi

Oto Lastik Tamircisi

Saraç

Jandarma Uzman Erbaş Alımı 2022 Başvuru Formu

24 Nisan 2022 tarihine kadar adayların ilgili şartları sağlamaları halinde adayların elektronik ortam üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. ‘’2022 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Alt Branşlı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini’’ kapsamında başvuru formunu online ortamda doldurduktan sonra söz konusu şartları sağlayan her aday sonraki aşamalara girmeye hak kazanacaktır. Adayların başvuru formunu eksiksiz ve doğru şekilde doldurmaları halinde işlem yapmaları mümkündür.