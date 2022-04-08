Yeni gün ile birlikte ilana çıkan Jandarma Genel Komutanlığı, uzman erbaş kadrosunda istihdam etmek üzere personel ihtiyacı olduğunu duyurdu. İşte JGK’nın personel alımı ilanına ilişkin haberin ayrıntıları…

JGK kadrolarında istihdam edilmek isteyen adayların bir süredir heyecan ile beklediği personel alımı ilanı, yeni gün itibari ile yayınlandı. Kurum, uzman erbaş kadrolarında istihdam etmek üzere 250 yeni askeri personele ihtiyaç duyduğunu ilan etti.

Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Personel Alımı İlanı

Kolluk kuvvetlerinde istihdam edilmek isteyen adayların yüzünü güldüren Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ilanı, bugün itibari ile yayına girdi. JGK tarafından yayınlanmış olan alım ilanına göre 250 personelin sözleşmeli uzman erbaş olarak istihdam edileceği bilgisi kaydedildi.

Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Personel Alımı İlanı Başvuru Şartları

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlanmış olan 250 uzman erbaş alımı ilanı aracılığı ile istihdam edilmek isteyen adaylar için ilan başvuru şartları belirlendi. İlgili kurumda sözleşmeli olarak görev almak isteyen adayların sağlamaları gereken başvuru kriterleri şu şekilde duyuruldu:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

En az ilkokul mezunu olmak

Lise ve önlisans mezunu olan adaylar için KPSS puanına sahip olmak

20 yaşından büyük, 27 yaşından küçük olmak

En fazla 5 yıl önce askerliğini yapmış olmak (askerlik hizmeti devam eden ya da askerliğini yapmamış olanlar da başvuru yapabilir.)

En az 167 santimetre, en fazla 210 santimetre boy uzunluğuna sahip olmak

Mesleğin yapılmasına engel olabilecek devamlı bir sağlık sorununa sahip olmamak ve bu durumu sağlık raporu aracılığı ile ispat edebiliyor olmak

Arşiv ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

Affa uğramış dahi olsa yüz kızartıcı bir suçtan ötürü hüküm giymemiş olmak

Taksirli suçlardan ötürü 30 günden fazla hapis yatmamış olmak

Konuşma bozukluklarına sahip olmamak (pelteklik, kekemelik vb.)

Jandarma Genel Komutanlığı 2022 Personel Alımı İlanı Başvuru Detayları

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlanmış olan 250 uzman erbaş alımı ilanı aracılığı ile istihdam edilmek isteyen adayların başvuruları, 8- 24 Nisan tarihleri arasında kurumun resmi internet sitesi aracılığı ile kabul edilecektir. Şahsen, posta ya da mail yolu ile iletilen başvurular dikkate alınmayacaktır.