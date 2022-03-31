Ramazana son günlerin kalmasıyla birlikte İzmirliler pide fiyatlarını merak etmeye başladı. 2022 ramazan ayında pide fiyatları ne kadar olacak? İzmir Yumurtalı ve yumurtasız pide fiyatları..

Ramazana son günlerin kalmasıyla birlikte İzmirliler pide fiyatlarını merak etmeye başladı. 2022 ramazan ayında pide fiyatları ne kadar olacak? İzmir Yumurtalı ve yumurtasız pide fiyatları.. İzmir halkı tarafından merak edilen pide fiyatları Fırıncılar Odası tarafından açıklandı. Açıklanan bilgilere göre 2022 pide fiyatları karşınızda.

İzmir 2022 Güncel Pide Fiyatları

Ramazan ayına son günler kala insanlar tarafından merak edilen pide fiyatları yetkililer tarafından açıklandı. Ramazan ayında tüm iftar sofralarında göreceğimiz pideler küçük büyük farketmeksizin herkes tarafından sevilmektedir. Sevilen bu pideler, iftar ve sahur sofralarında bizlere eşlik etmektedir. Tüm ramazan sofralarının vazgeçilmezi ramazan pidelerinin fiyatı da oldukça önemlidir. Fırınlar tarafından satılan pideler Nisan ayı itibariyle ne kadar olacağı merak ediliyor. Hayat pahalılığının her geçen gün artması ve un sanayicilerinin maliyetlerinin artmasıyla pide fiyatlarına ne kadar zam yapıldı . İşte İzmir yumurtalı ve yumurtasız pide fiyatları..

İzmir'de satışı 350 gram olarak belirlenen Ramazan pidesi 6 liradan satılacak. Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden itibaren geçerli olacak. Geçtiğimiz yıl 250 gram olarak satılan pideler 3 tl üzerinden satışa sunulmuştu.

İzmir Ramazan Pidesi Fiyatları Listesi

Sade Ramazan pidesi - 6 TL

Sade Ramazan Pidesi Büyük - 7,5 TL

Yumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi - 7,5 TL

Yumurtalı Susamlı Ramazan Pidesi Büyük - 9 TL

İzmir halkı tarafından merak edilen fiyatlar bu şekilde. 2022 ramazan ayında İzmirliler bu fiyatlar üzerinden alım yaparak iftar ve sahur soflarına götürecekler. Fiyatlar Fırıncılar Odası tarafından belirlenerek halka sunulmaktadır. Pastane veya fırına göre fiyatlar değişiklik gösterebilir. Fiyatların değişiklik göstermesinin diğer nedeni ise gramaj farkı olmaktadır. Farklı gramajlarda satılan pideler farklı fiyatlar üzerinden değerlendirilebilir.