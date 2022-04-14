Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı istihdam seferberliği bugün başladı. İŞKUR açıklama sonrasında KPSS'li ya da KPSS'siz personel alımı yapılacağını duyurdu. Peki İŞKUR personel alımı şartları nelerdir?

İşsizlik oranının artması ve ekonomik sıkıntıların meydana gelmesinin ardından istihtam seferberliği düzünlenmesi kararı alındı. Bu kararın ardından İŞKUR 104 nin 585 personel alımı yapacağını duyurdu. Bunun yanı sıra İŞKUR'un kendi sitesinde duyurduğu ilanlara göre pek çok meslek grubundan alım yapılacağı açıklandı. Bekçi, sekreter, hastane işçisi gibi pek çok meslek grubundan kişilerin başvurabileceği iş ilanın ise belli şartları olduğu duyuruldu. Peki İŞKUR iş başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR İş Başvurusu Genel Şartları

İŞKUR'un kendi sitesinde yayımladığı başvuruda şartlar belirtildi. Sitesinde yayımladığı iş başvurusu şartları ise şu şekildedir:

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

En az ilköğretim mezunu olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.

Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

Bu şartları sağlayan kişilerin kendi meslek gruplarınca açılan ilanlara başvurabilecekleri söylendi. Yüzlerce kategori içerisinden başvuru yapılacak olan iş grubunu seçerek başvuru yapabilirsiniz. Peki İŞKUR iş başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

İŞKUR'un kendi sitesinde yer alan meslek gruplarının farklı başvuru süreleri ve şartları bulunmaktadır. Başvuru süresi devam eden bir iş ilanına başvuru yapmak isteyen kişilerin öncelikle katılım şartlarını okumaları gerekli. Başvuru şartlarını karşılayan kişiler İŞKUR üzerinden e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak, iş başvurularını tamamlayabilirler.