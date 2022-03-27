Çalıştığı işinden ayrılan vatandaşların talep ettiği ve sonrasında hesaplarına yatırıldığı işsizlik maaşları ne kadar oldu? İşsizlik maaşlarına zam geldi mi? Güncel işsizlik maaşları ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Çalıştığı işinden ayrılan vatandaşların talep ettiği ve sonrasında hesaplarına yatırıldığı işsizlik maaşları ne kadar oldu? İşsizlik maaşlarına zam geldi mi? Güncel işsizlik maaşları ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Türkiye'de sigortalı işinden çıkartılan vatandaşlara devlet tarafından ödenen işsizlik maaşları 2022 yılı itibari ile zamlandı. Önceki seneye oranla zamlanan işsizlik maaşları şimdi ne kadar oldu? İşte işsizlik maaşına dair detaylar ve daha fazlası haberin devamında..

İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

İşkur tarafından vatandaşlara ödenen işsizlik maaşları nasıl alınır? İşte işsizlik maaşı almanın şartları..

Kendi isteği dışında işsiz kalan kişiler,

Son üç yıl içerisinde en az 600 gün süresi ile işsizlik sigortası ödemek,

İşinin sona ermesinden önceki 120 gün boyunca çalışıyor gözükmek.

Yukarıda ki 3 ana koşulu sağlayan birçok vatandaş işsizlik maaşı alabilmektedir. Peki işsizlik maaşı başvuruları nereden gerçekleştiriliyor?

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Vatandaşlar işsiz kalmalarının ardından İşkur tarafından ödenen maaş talebi için form doldurmaları gerekmektedir. İşkur tarafından incelenen başvuru sonrasında ise şartları sağlayan vatandaşlar işsizlik maaşı alabilmektedir.

İŞSİZLİK MAAŞINA ZAM GELDİ Mİ?

Türkiye'de işsizlik maaşı 2021 yılı içerisinde en düşük 1.420TL iken orta kademede çalışan vatandaşlar için 1.688TL ve yüksek kademede çalışan işçiler için ise 2 bin 840TL olmuştu.

2022 yılı itibari ile asgari ücretin yükselmesiyle beraber işsizlik maaşları da zam aldı. Buna göre ise 2022 yılında en düşük işsizlik maaşları 2137TL, orta kademede çalışan vatandalar için 2541TL ve yüksek kademede çalışan işçiler için ise 4272TL oldu.

GÜNCEL İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR 2022

Türkiye'de artan enflasyon ile birlikte işsizlik maaşlarına Ocak ayında asgari ücret ile beraber zam yapılmıştı. Ocak ayında açıklanan en düşük işsizlik maaşı 2137TL olurken en yüksek ise 4272TL olmuştu.

Temmuz ayında yeni yapılacak zamlar sonrasında ise işsizlik maaşının en düşük 2450TL ve en yüksek 4803TL olması bekleniyor.