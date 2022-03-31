İŞKUR tarafından oluşturulan “İş’te Anne” projesi ile iş arayan ama bulamayan annelere günlük 110TL, yani aylık 3.300 TL’ye denk gelecek bir yardım ödemesi yapılacak. İş’te Anne projesine nasıl başvuru yapılacağı, şartlarının neler olduğuna dair bilgiler yazımızın devamında yer almaktadır.

2022 senesinde İŞKUR tarafından hayata geçirilen projede iş arayan ancak bulamayan annelere günlük 110 TL ödeme yapılmaktadır. Yönlendirildikleri kurslara devam eden anneler bu ödemelerden yararlanabilecekler.

İşi olmayan ve 0 ile 15 yaş arası çocuk sahibi olan anneler tekrardan işe girmeleri ve bunu güvence altına alabilmeleri için devlet destek olmaya devam ediyor.

İşbaşı eğitimlerine katılımı devam ettiren anneler günlük 110 TL, üç ayda 9.900 TL değerinde ödeme alacaklardır.

İş’te Anne Projesi için başvuru koşulları

Başvurmadan önce son 1 ay içerisinde malullük veya emeklilik için prim almamış olmak

İşveren kişinin birinci veya ikinci dereceden akrabası olmamak

Yapılan başvurudan önce 3 ay süresince işveren kişinin çalışanı olmamak

Emekli olmamış olmak

İŞKUR’da kaydı olan bir işsiz olmak

İşbaşı eğitim programı için başvuru yapmış olmak

Başvuru nasıl yapılır?

Projeye başvuruda bulunmak isteyen anneler her ilde bulunan İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezleri ile iletişimde bulunabilirler. İş’te Anne projesinden faydalanabilmek için ‘Mesleki Eğitim Kusrları’ veya ‘İşbaşı Eğitim Programları’na katılmak gerekmektir. Çocuğunuza ait kimlik, kreş veya benzeri yerlerden alacağınız fatura talep edilecektir. İstenen bakım yardımı için kreş ve benzeri kurumlardan alınan SGK sicil numarası ile birlikte anneler İŞKUR üzerinden talepte bulunabilir.

Başvuru yapabilmek için buraya tıklayınız.