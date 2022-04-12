İstanbul'da yapılacak olan arıza, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gün içerisinde su kesintisi oluşabilecek. Oluşan su kesintileri saat kaça kadar devam edecek?

İstanbul'da yapılacak olan arıza, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle gün içerisinde su kesintisi oluşabilecek. Oluşan su kesintileri saat kaça kadar devam edecek? İstanbul içerisinde yaşanılan su kesintilerinin ne zaman biteceği duyuruldu. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından açıklanan verilere göre hangi semtlerde kesinti olacağını ve yaşanılan kesintilerin ne zaman biteceği duyuruldu.

Güne su kesintisiyle başlayan İstanbul vatandaşları, kesintinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından günlük olarak yayımlanan kesinti ve bakım saatleri, resmi internet sayfası üzerinden paylaşıldı. Herkes tarafından merak edilen su kesintileri ne zaman sona erecek? Arıza, onarım ve bakım faaliyetleri hangi ilçelerde devam edecek?

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah,Yeşilyurt Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Sakızağacı Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi Açıklama : Yeşilköy 800 Mm Ve Ataköy 600Mm İsale Hatlarında Debimetre Ve Vana Montaj Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 12.04.2022 06:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Şenlikköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.04.2022 08:03 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 10:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.04.2022 09:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 12.04.2022 09:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Gözden kaçırmayın 2022 Kadir Gecesi Hangi Güne Denk Geliyor? Kadir Gecesi'nde Okunacak Dualar

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.04.2022 09:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.