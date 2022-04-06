İstanbullu vatandaşlar açısından oldukça önemli toplu taşımalara son dakika yapılan açıklamaya göre zam gelmiş durumda. Ayrıntıların açıklanmasıyla birllikte İstanbul toplu taşıma araçlarında gerekli zam yapıldı. İstanbul toplu taşıma fiyat listesi..

İstanbullu vatandaşlar açısından oldukça önemli toplu taşımalara son dakika yapılan açıklamaya göre zam gelmiş durumda. Ayrıntıların açıklanmasıyla birllikte İstanbul toplu taşıma araçlarında gerekli zam yapıldı. İstanbul toplu taşıma fiyat listesi..

Geçtiğimiz günlerde İBB tarafından istenen zam teklifi UKOME toplantısında görüşülerek oy birliğinin sağlanamaması sonucunda reddedilmişti. Bugün gelen son dakika haberine göre İstanbul toplu taşımada %40 oranında zam yapılmış durumda. Peki İstanbullular metrobüs, tramvay, taksi ve metro fiyatları karşısında nasıl tepki gösterecek? Esnafın yüzünü güldüren bu hamle sonrasında fiyatların ne kadar olacağı merak konusu olmuş durumda. İBB tarafından esnafları korumaya yönelik çalışmalar sonucunda toplu taşımaya %50 zam yapılması UKOME toplantısında değerlendirilmişti. Toplantı sonucunda oy birliği sağlanamazken, reddedilen teklif son dakika gelişmesiyle bizlerle buluştu. Yapılan açıklamaya göre zammın %40 oranında yansıtılacağı duyuruldu.

Esnaflar tarafından beklenen haberle birlikte rahat bir nefes alınmış olunacak. Vatandaşlara da bu durum nedeniyle zamların ne şekilde yansıtılacağı merak konusu olmuş durumda. Ulaşım Koordinasyon Merkezi, Nisan ayı toplantısında alınan kararla birlikte İstanbul'daki tüm toplu taşıma ücretlerine %40 oranında zam yapıldı. İBB tarafından geçtiğimiz günlerde yapılan teklif azaltılarak vatandaşın önüne tekrar getirildi. Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında yapılan görüşmeyle birlikte elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine %40'lık zam teklifi kabul edildi.

İstanbul toplu taşımaya yapılan zamlar sonrasında beklenen fiyatlar şu şekilde olacak: