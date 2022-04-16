Son etabının İstanbul'da yapılacağı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için yarın bazı yollar kapatılacak. Sporcular bisikletleriyle bazı yollardan geçerken yollar trafiğe kapalı şekilde olacak. Yarın İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak?

Son etabının İstanbul'da yapılacağı 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için yarın bazı yollar kapatılacak. Sporcular bisikletleriyle bazı yollardan geçerken yollar trafiğe kapalı şekilde olacak. Yarın İstanbul'da hangi yollar kapalı olacak?

TRT Haberin paylaştığı bilgilere göre 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun son etabı İstanbul’da gerçekleşecek. Yüzlerce sporcunun pedal çevirdiği bisiklet turunda bazı yollar trafiğe kapatılacak. Tur süresince Anadolu ve Avrupa Yakasındaki bazı yollar trafiğe kapatılarak sporcuların sorunsuz şekilde turu tamamlanması sağlanacak.

Yarın Hangi Yollar Kapalı Olacak?

Avrasya Tüneli ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, bisiklet sürücülerinin geçiş yapacağı zamanın 15 dakika öncesinden trafiğe kapatılmış olunacak. Yolu kullanacak vatandaşların yeni güzergahlar belirleyerek başka hat üzerinden gitmeleri gerekecek. Araç geçişlerinin yasaklanacağı dakikalarda sporcuların turu tamamlayabilmesi için gerekli önlemlerin alındığı belirtilmekte.

Anadolu Yakasında Bağdat Caddesi, Üsküdar-Harem Sahil yolu ve bazı ulaşım güzergahları da trafiğe kapatılacak. Avrupa Yakasında bulunan Galata Köprüsü, Beyoğlu ve Sarıyer’deki belirli yolların kapatılacağı bildirilirken Çırağan yolu ve Dolmabahçe bölgelerindeki yollar çift yönlü şekilde trafiğe süreli şekilde kapatılacak.

Süreli şekilde trafiğe kapatılacak yollarda vatandaşların mağdur olmaması için gerekli geçiş yerleri bulundurulacak. Vatandaşlar oluşacak trafikten ve kapatılacak yollardaki ulaşım güzergahları hakkında bilgilendirilirken kısa süreli gecikmeler ve sorunlar yaşanabilmektedir. Araç kullanan kişiler bu güzergahtan geçerken bisiklet turu saatinde ise liste üzerinden hangi yolların kapalı olduğuna bakmaları gerekmektedir.

Trafiğe çıkacak kişilerin 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu süresince belirtilen güzergahlara girmeden yeni hatlar üzerinden ulaşım yapmaları oldukça önemlidir. Oluşacak trafik ve ulaşım sorunlarının yaşanmaması için önceden bilgilendirme yapan belediye hangi yolların ne zaman kapatılacağını belirterel vatandaşların gerekli önlemleri alması gerektiğini bildirdi.