Eğlenmek isteyen kişiler bu hafta yapılacak etkinlik ve konserlerin ne olacağını merak ediyor. İstanbul'da yapılacak etkinlik ve konserlerin listesi karşınızda..
Eğlenmek isteyen kişiler yarın yapılacak etkinlik ve konserlerin ne olacağını merak ediyor. İstanbul'da yapılacak etkinlik ve konserlerin listesi karşınızda.. Bir çok insan günlük yaşamın stresinden ve koşuşturmacasından bunalırken farklı aktiviteler yaparak kendilerini rahatlatmaktadırlar.
Sevdiğimiz müzisyenlerin konserlerine giderek arkadaşlarımızla keyifli vakitler geçirmekteyiz. Bu tür aktiviteler kendimizi iyi hissetmemizi ve sosyal aktivitelerimizi yapmayı kolay hale getirir. Konserler bizleri rahatlatarak günlük yaşamımızda yaşadığımız stres ortamından bizleri uzaklaştırmaktadır. İstanbul'da yapılacak önemli etkinlik ve konserleri sizler için derlerik. İşte en iyi şekilde eğlenebileceğiniz tüm konser ve etkinlikller..
Yarın Yapılacak Önemli İstanbul Konserleri
Yalın - Unutulmaz Şarkılar:
Tarihler: 30 Mart 2022 Çarşamba ~ 11 Nisan 2022 Pazartesi 21:00
Yer: Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi
Ücret: 1. Kategori - Yemekli - ₺770,00 1. Kategori - ₺440,00 2. Kategori - ₺363,00 3. Kategori - ₺297,00 4. Kategori - ₺220,00
Nereden Alınır: Passo
Gözden kaçırmayınSahur Saatleri Ne Zaman? Samsun, Muğla, Antalya, Adana, Bursa, Ankara, İstanbul Sahur Saatleri 2022...
Birileri
Tarihler: 30 Mart 2022 Çarşamba 21:00
Yer: Hayal Kahvesi Atakent
Ücret: - 50.00 TL
Nereden Alınır: Biletix
Kutsi - Bizbize Şarkılar
Tarihler: 30 Mart 2022 Çarşamba 21:00
Yer: Dada Salon Kabarett
Ücret: Tüm kategoriler oturma düzenindedir. 1. Kategori (Yemekli) - 600.00 TL 2. Kategori (Yemekli) - 400.00 TL Genel Giriş - 200.00 TL
Nereden Alınır: Biletix
Mary Jane
Tarihler: 30 Mart 2022 Çarşamba 21:00
Yer: Hayal Kahvesi Aqua Florya
Ücret: Sahne Önü VIP İkramlı: 400.00 TL Genel Giriş - 56.50 TL
Nereden Alınır: Biletix
Cem Adrian
Tarihler: 30 Mart 2022 Çarşamba ~ 30 Mart 2022 Çarşamba 30 Mart 2022 21:00
Yer: Jolly Joker Kartal İstMarina
Ücret: Bistro B - 169.50 TL Bistro A - 260.00 TL Sahne Önü - 339.00 TL Sahne Önü (VIP) - İkramlı - 3 Kişilik - 3050.00 TL Loca - İkramlı - 3 Kişilik - 3050.00 TL Sahne Önü (VIP) - İkramlı - 4 Kişilik - 3400.00 TL Loca - İkramlı - 4 Kişilik - 3400.00 TL
Nereden Alınır: Biletix
Pinhani
Tarihler: 30 Mart 2022 Çarşamba ~ 30 Mart 2022 Çarşamba 30 Mart 2022 21:30
Yer: IF Performance Hall Beşiktaş
Ücret: Tribün Giriş 168.00 TL (Kişi Başı Fiyatıdır) Genel Giriş - 113.00 TL
Nereden Alınır: Biletix
Seda Tripkolik
Tarihler: 30 Mart 2022 Çarşamba ~ 30 Mart 2022 Çarşamba 30 Mart 2022 21:30
Yer: Mask Beach
Ücret: Genel Giriş - 90.50 TL
Nereden Alınır: Biletix
Serdar Ortaç
Tarihler: 30 Mart 2022 Çarşamba ~ 30 Mart 2022 Çarşamba 30 Mart 2022 20:00
Yer: Sahne İstanbul
Ücret: VIP Ön Masa: 2000.00 TL Masa 2. Kategori: 1500.00 TL Masa 3. Kategori: 1250.00 TL Masa 4. Kategori: 1000.00 TLMasa 5. Kategori: 750.00 TLİkramlı Stand: 500.00 TL İkramsız Stand: 250.00 TL
Nereden Alınır: Biletix