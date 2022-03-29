Eğlenmek isteyen kişiler bu hafta yapılacak etkinlik ve konserlerin ne olacağını merak ediyor. İstanbul'da yapılacak etkinlik ve konserlerin listesi karşınızda..

Eğlenmek isteyen kişiler yarın yapılacak etkinlik ve konserlerin ne olacağını merak ediyor. İstanbul'da yapılacak etkinlik ve konserlerin listesi karşınızda.. Bir çok insan günlük yaşamın stresinden ve koşuşturmacasından bunalırken farklı aktiviteler yaparak kendilerini rahatlatmaktadırlar.

Sevdiğimiz müzisyenlerin konserlerine giderek arkadaşlarımızla keyifli vakitler geçirmekteyiz. Bu tür aktiviteler kendimizi iyi hissetmemizi ve sosyal aktivitelerimizi yapmayı kolay hale getirir. Konserler bizleri rahatlatarak günlük yaşamımızda yaşadığımız stres ortamından bizleri uzaklaştırmaktadır. İstanbul'da yapılacak önemli etkinlik ve konserleri sizler için derlerik. İşte en iyi şekilde eğlenebileceğiniz tüm konser ve etkinlikller..

Yarın Yapılacak Önemli İstanbul Konserleri

Yalın - Unutulmaz Şarkılar:

Tarihler: 30 Mart 2022 Çarşamba ~ 11 Nisan 2022 Pazartesi 21:00

Yer: Zorlu PSM - Turkcell Sahnesi

Ücret: 1. Kategori - Yemekli - ₺770,00 1. Kategori - ₺440,00 2. Kategori - ₺363,00 3. Kategori - ₺297,00 4. Kategori - ₺220,00

Nereden Alınır: Passo

Birileri

Tarihler: 30 Mart 2022 Çarşamba 21:00

Yer: Hayal Kahvesi Atakent

Ücret: - 50.00 TL

Nereden Alınır: Biletix

Kutsi - Bizbize Şarkılar

Tarihler: 30 Mart 2022 Çarşamba 21:00

Yer: Dada Salon Kabarett

Ücret: Tüm kategoriler oturma düzenindedir. 1. Kategori (Yemekli) - 600.00 TL 2. Kategori (Yemekli) - 400.00 TL Genel Giriş - 200.00 TL

Nereden Alınır: Biletix

Mary Jane

Tarihler: 30 Mart 2022 Çarşamba 21:00

Yer: Hayal Kahvesi Aqua Florya

Ücret: Sahne Önü VIP İkramlı: 400.00 TL Genel Giriş - 56.50 TL

Nereden Alınır: Biletix

Cem Adrian

Tarihler: 30 Mart 2022 Çarşamba ~ 30 Mart 2022 Çarşamba 30 Mart 2022 21:00

Yer: Jolly Joker Kartal İstMarina

Ücret: Bistro B - 169.50 TL Bistro A - 260.00 TL Sahne Önü - 339.00 TL Sahne Önü (VIP) - İkramlı - 3 Kişilik - 3050.00 TL Loca - İkramlı - 3 Kişilik - 3050.00 TL Sahne Önü (VIP) - İkramlı - 4 Kişilik - 3400.00 TL Loca - İkramlı - 4 Kişilik - 3400.00 TL

Nereden Alınır: Biletix

Pinhani

Tarihler: 30 Mart 2022 Çarşamba ~ 30 Mart 2022 Çarşamba 30 Mart 2022 21:30

Yer: IF Performance Hall Beşiktaş

Ücret: Tribün Giriş 168.00 TL (Kişi Başı Fiyatıdır) Genel Giriş - 113.00 TL

Nereden Alınır: Biletix

Seda Tripkolik

Tarihler: 30 Mart 2022 Çarşamba ~ 30 Mart 2022 Çarşamba 30 Mart 2022 21:30

Yer: Mask Beach

Ücret: Genel Giriş - 90.50 TL

Nereden Alınır: Biletix

Serdar Ortaç

Tarihler: 30 Mart 2022 Çarşamba ~ 30 Mart 2022 Çarşamba 30 Mart 2022 20:00

Yer: Sahne İstanbul

Ücret: VIP Ön Masa: 2000.00 TL Masa 2. Kategori: 1500.00 TL Masa 3. Kategori: 1250.00 TL Masa 4. Kategori: 1000.00 TLMasa 5. Kategori: 750.00 TLİkramlı Stand: 500.00 TL İkramsız Stand: 250.00 TL

Nereden Alınır: Biletix