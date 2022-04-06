İstanbul'da yaşayan vatandaşlar bugünde gözünü yeni bir zam haberine açtı. Geçtiğimiz gün elektrik zammı haberiyle uyanan İstanbul vatandaşları bugün de toplu taşıma ücretlerine gelen zamla uyandı? İstanbul'da toplu taşıma ücretleri ne kadar oldu? İstanbul metrobüs fiyatları ne kadar oldu? İstanbul toplu taşımaya ne kadar zam geldi? İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin yapmış olduğu toplantı zam ile sonuçlandı. Son yılların en çok zammının akaryakıta bu sene gelmesi toplu taşımayı yakından etkiledi. Akaryakıt giderlerindeki artış nedeniyle o zam kabul edildi. Bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi toplu taşımaya ne kadar zam yaptı?

Mart ayı boyunca zam konusunda 3 kere toplantı yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi o zam isteğini bu defa kabul etti. 23 Mart ve 4 Nisan'da gerçekleşen oturumda gündeme gelen toplu taşıma zammı hükümet temsilcilerinin oy çoğunluğu ile reddedilmişti. Bu defa o zam onaylandı.

İstanbul Metrobüs Ücretleri Ne Kadar Oldu?

İBB 4 Nisan'da gerçekleşen ve red ile sonuçlanan oturumun ardından iki gün sonra o zammı kabul etti. İstanbul'da ulaşıma en son 1 Ocak 2021'de zam uygulanmıştı. İstanbul'da gerçekleşen oturum Oturum İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar başkanlığında gerçekleşirken zam teklifinde önerilen rakam %40 oldu. %40'lık teklif kabul edildi.İstanbul toplu taşımaya yeni zam ile birlikte %40 zam geldi.

Yeni Tarifeye Göre İstanbul Toplu Taşıma Ücretleri

Gerçekleşen %40'lık zam sonra İstanbul'da yaşayan vatandaşlar gözlerini yeni fiyat tablolarına çevirdi. Gelen zam ile birlikte uygulanacak olan tarife şu şekilde;

Tam bilet ücreti: 5.48 TL'den 7.67 TL'ye

Tam abonman ücreti: 430 TL'den 602 TL'ye

Öğrenci abonman ücreti: 78 TL'den 109 TL'ye

Sarı taksi açılış ücreti: 7 TL'den 9.8 TL'ye

Taksi kısa mesafe ücreti: 20 TL'den 28 TL'ye

Minibüslerde indi-bindi ücreti: 3.75'ten 5.25'e

Okul servis ücretleri 0-1 km ücreti: 396 TL'den 554 TL'ye

Personel servis ücreti: 211 TL'den 295 TL'ye