İstanbul vatandaşı bugün bir son dakika haberiyle daha sarsıldı. Konutta kullanılan suya zam geldi. Sadece İstanbul'da ki vatandaşları kapsayan su zammı çok konuşuldu. Peki suya ne kadar zam geldi? İstanbul su zammı ne kadar? İşte detaylar...

Zamlar art arda gelirken İstanbul halkı bugün yeni bir zam haberine uyandı. Günden güne gelen zamlar şimdi de yönünü suya çevirdi. İstanbul'da yaşayan vatandaşları kapsayan su zammı sosyal medyada çok eleştirildi. Suya ne kadar zam geldi?

Dolar kurunun artışa geçmesi ve enflasyonun yükselmesi ile birlikte zamlar art arda gelmeye devam ediyor. Doğalgaz, benzin, sigara, alkol, mutfak ihtiyaçları derken alım ve hayatın oldukça zorlaşmaso vatandaşın tepkisine neden olmuştu. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar güne yeni bir zam haberi ile uyandı. Suya gelen zam sosyal medyada çok konuşuldu.

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Gelen Zam Faturalara Ne Kadar Yansıyacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde İSKİ'nin su fiyatlarına kademeli olarak uygun gördüğü zam teklfii oy birliği ile kabul edildi. İstanbul'da yaşayan halkın %86'sını kapsayan zam haberi 5.56 TL olan ödemeyi 8.33'e çıkardı. Bunun yanı sıra 15 metreküpe kadar her 2.5 metreküpte 0.5 metreküp insanı su kullanımının da ücretsiz olmasına karar verildi.

Gelen zam ile birlikte İstanbul da yaşayan vatandaşlar bu zammın faturalara ne kadar yansıyacağını merak etti. Yeni su birim fiyatının düşüldüğünde %29'luk bir artışa gidildiği belirlendi. İstanbul halkı için su kullanımına yapılan %29'luk artış faturalara 7.21 TL. olarak yansıyacak.

İstanbul İş Yeri Su Fiyatı Ne Kadar Oldu?

İstanbul halkı için geçerli olan yeni su zammının ev dışında iş yerine ne kadar yansıma yapacağı da merak edilen konular arasında yer aldı. Yeni yapılan %29'luk su zammına göre 8.35 olan 16 metreküp su kullanımı 12.51 TL, 14.95 TL olan iş yeri su kullanımı fiyatı 22.40 TL oldu. Şantiye su kullanımı ise 8.35 TL'den 12.51 TL.'ye yükseldi.