İstanbul'da bugün yapılan açıklama ile birlikte toplu taşımaya ve taksi ücretlerine %40 zam yapıldığı açıklandı.

İstanbul'da bugün yapılan açıklama ile birlikte toplu taşımaya ve taksi ücretlerine %40 zam yapıldığı açıklandı. Yapılan zam sonrasında ise vatandaşlar ulaşım ve taksi ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Günlük ihtiyaçları için gerek okula, işe, hastaneye vb. farklı yerlere gitmek zorunda kalan vatandaşlar yeni gelen zam ile birlikte artık taksilerde ne kadar ödeyecek? Taksimetrelere gelen %40'lık zam ücreti ile birlikte yeni rakamlar ne kadar oldu?

İSTANBUL'DA TAKSİ ZAMMI KABUL EDİLDİ!

Ulaşım Koordinasyon Merkezi nisan ayı toplantısında oylamaya sunulan taksi zammı onaylandı. %40'lık zam talebinin onaylanması sonrasında ise vatandaşlar yeni ücretleri merak ediyor.

İSTANBUL TAKSİ KISA MESAFE ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Sarı taksilerde de yapılan yüzde 40 zam sonrası en kısa mesafe için ücret ise 28 TL olarak belirlendi.

İSTANBUL TAKSİMETRE AÇILIŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU 2022

Sarı taksilerde de yapılan yüzde 40 zam sonrası açılış tarifesi 9.8 TL'ye çıktı.