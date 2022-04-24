Türkiye'de demiryolları tarafından tekrar hizmete başlayacak olan uluslararası tren seferleri ile ilgili resmi açıklama geldi. İstanbul Sofya tren seferleri ne zaman başlıyor? İstanbul Sofya tren seferleri, biletleri 2022

Türkiye'de demiryolları tarafından tekrar hizmete başlayacak olan uluslararası tren seferleri ile ilgili resmi açıklama geldi. TCDD tarafından yapılan açıklama ile birlikte İstanbul Sofya seferleri tekrar başlıyor. TCCC tarafından gelen açıklamalar doğrultusunda ise bilgiler gelmeye başladı. İşte açıklama..

"TCDD Taşımacılık bölgesel ve ana hat trenleri ile ülkemiz içerisinde vermiş olduğu demiryolu ulaşım hizmetlerini aynı zamanda uluslararası demiryolu hizmetleri ile de sizlere sunmaktadır. Yurtdışı seyahat planı olanlar, gezginler, yeni yerler görmek için can atanlar, yakınlarını ziyarete gidecek olanlar, eğitim amaçlı ülke değiştirecekler, iş amaçlı gezi planlayanlar vb. daha birçok kişiyi yurtdışına bağlayan demiryolları ile sizlere hizmet sunar."

İstanbul Sofya Ekspresi Hangi Bölgelerden Geçiyor?

Türkiye'de artan hayat pahalılığı ile birlikte demiryolu taşımacılığına olan ilgi artmaya devam ediyor. Türkiye'nin Avrupa'ya açılan demiryolu kapısı olarak görülen İstanbul Sofya Ekspresi ise tekrar seferlere başlıyor. Türkiye'den İstanbul-Halkalı kalkışlı hareket ederek Bulgaristan’ın Sofya kentine değin yaklaşık yarım gün süren keyifli bir yolcuğu seyahat severlere sunuyor. Halkalı, Çerkezköy, Alpullu, Edirne, Kapıkule, Svilengrad, Dimitrovgrad, Plovdiv, Pazarcık ve Sofya güzergahında ilerliyor.

İstanbul Sofya Ekspres Saatleri

İstanbul Sofya ekspres saatlerine dair bilgiler gelmeye devam ediyor.

İstanbul’dan 21.40’ta kalkıp Sofya’ya 09.35’te varırken, Sofya’dan 18.30’da hareket ederek İstanbul’a 05.34’te ulaşıyor.

İstanbul Sofya Ekspresi Tren Bilet Ücretleri

Uluslararası trenlerde bilet ücretleri kişi sayısına, parkur uzunluğuna bağlı olarak değişiklik göstermektedir. İstanbul Sofya arası bilet ücretleri 1. Mevki için 31,68 AVRO iken, 2. Mevki için 21,12 AVRO olarak belirlenmiştir.

İstanbul-Sofya parkurunda kuşetli vagonunda seyahat edecek olanlar için süpleman ücretleri;

- 4 kişilik kuşetli vagon seyahati yapacak olan yolcu ve gece başına kuşet süpleman ücreti 10 AVRO

- 6 kişilik kuşetli vagon seyahati yapacak yolcu ve gece başına kuşet süpleman ücreti 9,40 AVRO olmaktadır.

İstanbul-Sofya Ekspresi yataklı vagon ve süpleman ücretleri de;

- Halkalı- Sofya arası Double (2/2) 15,00 AVRO

- Halkalı- Sofya arası Single (1/1) 35,00 AVRO

- Double (2/2) : 2 kişilik yataklıda bir kişi, ( II. mevki biletle geçerli)

- Single (1/1) : 1 kişilik yataklıda bir kişi, ( I. mevki biletle geçerli)