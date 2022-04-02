Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İstanbul toplu taşıma saatleri tekrar düzenlendi. Marmaray, Metro ve İETT toplu taşımalarının saatlik sefer listesi karşınızda..

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İstanbul toplu taşıma saatleri tekrar düzenlendi. Marmaray, Metro ve İETT toplu taşımalarının saatlik sefer listesi karşınızda..

Ramazanda ulaşımın nasıl sağlanacağı merak konusu olmuş durumda. Ramazan ayıyla birlikte sahur nedeniyle geç vakitlerde işlerimiz olabilmekte. Bu nedenle ulaşım yaparken sefer saatlerinin daha geç vakitlerde yapılması bizler için oldukça önemli. Bununla birlikte ramazan ayında yapılacak ulaşım seferleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlendi.

Vatandaşlar ulaşım seferlerinin daha geç saatlere alınmasını beklemekteydi. Yapılan açıklamalarla birlikte tüm toplu taşıma saatlerinde yeni düzenlemeler yapılarak ramazan ayına uygun hale getirildi. Yapılan düzenlemelere göre Marmaray, İETT ve Metro saatleri şu şekilde..

Ramazan Ayında Metro Sefer Saatleri

Metro İstanbul tarafından açıklanan bilgilere göre 2 Nisan saat 00.00 itibariyle Ramazan ayı boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro seferlerinin saatleri uzatıldı. Tramvaylarda ise T1, T4, T5 tramvay ve F1 fünikü hatlarının sefer saatlerinde düzenlemeler yapılarak saatler ileri alındı. Metro tarafından yapılan açıklamayla birlikte sayılan bu hatların sefer saatlerinin 02.00’ye kadar çıkarıldığı bildirilmiştir.

Ramazanda İETT ve Metrobüs Sefer Saatleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, vatandaşlara Marmaray’ın hafta sonları gece 02.00’ye kadar çalışacağını duyurarak seferlerin uzatıldığını belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklama Twitter üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Hafta sonları artan seferlerle birlikte vatandaşlar geç saatlerindeki işlerini kolayca halledebilecek.

Bakanlığın açıkladığı bu sevindirici haber ile birlikte vatandaşların ulaşım problemleri ortadan kalkmış olacak. Twitter üzerinden yapılan açıklamada Metrobüs ve gece hatları 24 saat seferlerini sürdürmeye devam edecek. Ramazan ayı boyunca Metrobüs ile birlikte 10 hat, gece 00.00 ile 06.00 saatleri arası da dahil olmak üzere sürekli olarak yolcu taşıma yapmayı sürdürecek. Yapılan düzenlemeler ile birlikte İstanbul halkı ulaşım sorununu ramazan ayında çözebilecek. Büyük kolaylıklar sağlayan düzenleme ile birlikte sahur vakitlerinde yapılan gezilerde kolay bir ulaşım sağlanmış olunacak.