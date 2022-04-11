İstanbul Büyükşehir Belediyesi Nisan ayı Meclis toplantısında borç gerilimi yaşandı. AK Parti Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, İBB borçlarının artması hakkında açıklamalarda bulundu.

İBB Nisan ayı meclis toplantısında görüşülen 2021 yılı denetim raporu hakkında konuşma yapan Muhammet Kaynar, İBB’nin son yıllarda artan borçları hakkında konuşma yaptı. Meclis toplantısında Kaynar’ın yaptığı açıklamayla birlikte gerilim artarken Kaynar yanlış uygulanan kararlar hakkında konuştu.

İBB Nisan Ayı Meclis Toplantısında Görüşülen Konular

Bugün Saraçhane’deki Başkanlık Binası içerisindeki Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleşen İBB meclisi toplantısında, 2021 denetim raporu hakkında konuşan Muhammet Kaynar, toplantıda gerilime sebep oldu. Kaynar “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılında 28 milyar 486 milyon gider yapmıştır. İETT’nin 2021 yılı gideri, 3 milyar 454 milyon TL, İSKİ’nin 2021 yılı gideri 7 milyar 494 milyon TL’dir" ifadelerini kullanarak İBB’nin reklam amaçlı uyguladığı faaliyetleri yanlış bulduğunu belirtti.

“İBB Tarafından 15 Bin Kişi İşten Çıkarıldı”

AKParti Hukuk Komisyonu Başkanı Muhammet Kaynar, işten çıkarılan işçiler ve ücretsiz şekilde dağıtılan halk süt hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan işçi çıkarımları hakkında "Sosyal demokrat olduğunu iddia eden partinin yönettiği bir belediye tarafından 15 bin kişi işten çıkarıldı. Yerine ise 45 binden fazla insan alındı" ifadelerini kullandı.

Dağıtılan ücretsiz sütlerle de ilgili konuşan Muhammet Kaynar "Israrla söylüyorum süt dağıtımınıza karşı değiliz. Ama kanuna uygun belediyenin menfaatine uygun bir şekilde yapın. Alımı ihalesiz yapılmış sütün 61 adet giydirilmiş araçlarla ve personelle dağıtılması sebebiyle oluşan ek maliyetler sonucu bir litre sütün belediyeye maliyeti aynı dönemde marketlerdeki satılan sütün maliyetinin bir buçuk katı olmuştur. Aslında bu dağıtım maliyeti değil, reklam maliyetidir. Keşke bütün çocuklara dağıtabilseniz. Bu kadar sütü dağıtıyor musunuz, o da belli değil ama oradan da ne yaptığınızı tahmin ediyorum. İyi bir şey yapıyorum diye bütün usulsüzlükleri gizleyerek onları kapatmaya çalışıyorsun. Israrla söylüyorum, süt dağıtın kardeşim, daha çok kişiye süt dağıtın. Ama çalmadan dağıtın olur mu?" ifadelerini kullandı.