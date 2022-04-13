İşlerinden çıkarılan vatandaşlara devlet tarafından verilen işsizlik maaşları kaç TL? İşsizlik maaşlarına zam mı gelecek? Kimler işsizlik maaşı alabilir? 2022 işsizlik maaşı şartları belli oldu!

Ülkemizde milyonlarca vatandaşa verilen işsizlik maaşlarının yeni tutarları belli oldu. Kimlerin ne kadar işsizlik maaşı alacağı ve şartların ne olduğu resmi olarak duyuruldu. Vatandaşlar ise kimlerin işsizlik maaşı alabileceğini ve kimin ne kadar işsizlik maaşı alacağını araştırıyor. Peki; işsizlik maaşı nedir, kimler işsizlik maaşı alabilir?

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik maaşı ya da bir diğer adıyla işsizlik ödeneği, vatandaşların sigortalı olarak çalışmalarının ardından işten çıkarılmaları sonrasında belirli şartlara uygun bulunmaları durumunda devlet tarafından verilen bir ödenektir. Bu ödenek en fazla 10 ay verilmekte olup, yalnzıca belirli şartlara uygun kişilere verilmektedir.

2022 İşsizlik Maaşı Şartları, Kimler İşsizlik Maaşı alabilir?

İşsizlik maaşı işsiz olan her vatandaşa verilmemektedir. İşsizlik maaşı alabilmek için, vatandaşların belirli şartlara uyum sağlaması gerekmektedir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir;

Çalışanın kendi isteği (istifa) ya da bir hata sonucunda olmaksızın işten çıkarılması

Hizmet akdinin sona erme tarihinden önce sigortalı olarak en az 120 gün çalışmış olması

Hizmet akdinin sona erdirilmesinden önceki son 3 yıl içerisinde en az 600 günlük bir süreyi kapsayan işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması

İş akdi sona erdirilen vatandaşın sona erme tarihinden sonraki 30 günlük süreç içerisinde İŞ-KUR'a başvurması gerekmektedir. Bu başvuru İŞ-KUR'un resmi web sitesi ya da İŞ-KUR birimlerinden yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

Bu şartları sağlayan vatandaşlar, işsizlik maaşı alabilmektedir. Ancak; işsizlik maaşı alacak olan vatandaşlar işsizlik maaşlarının tutarlarını araştırıyor. Peki; 2022 işsizlik maaşları kaç TL?

2022 İşsizlik Maaşı Kaç TL? İşsizlik Maaşına Zam Mı Geldi?

2022 yılı için çalışanlara verilecek asgari ücret tutarının 4 bin 250 TL olarak açıklanmasının ardından, gözler işsizlik maaşı tutarlarına çevrildi. İşsizlik maaşları için sabit bir tutar yoktur. İş akdi sona erdirilen vatandaşın çalışma durumu baz alınarak işsizlik maaşı hesaplaması yapılır. Peki; 2022 işsizlik maaşı kaç TL? İşsizlik maaşına zam mı yapıldı?

2022 yılında asgari ücrete gelen zam pek çok geliri etkiledi. İşsizlik maaşı da yukarı doğru eğim kazanan maaşlardan oldu. 2022 yılı için işsizlik maaşları; en düşük 2 bin 137 TL, en yüksek işsizlik maaşı ise 4 bin 272 TL olarak belirlendi.

Kısa dönem sigortalı çalışanlar için