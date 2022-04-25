İşsizlik maaşı alan kişilere müjde! İşsizlik maaşlarının ne zaman yatırılacağı belli oldu. Peki işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Detaylar gursesgazetesi.com'da...

Sigortalı işsizlerin devlet tarafından belirli şartları sağlaması kapsamında aldıkları işsizlik maaşlarının ne zaman yatırılacağı belli oldu. Bu maaşlar işsiz ve sigortalı olan vatandaşlara belli dönemlerde belirli bir miktar yatırılmaktadır. İşsizlik maaşı alan vatandaşlar da bayram nedeni ile maaşlarının ne zaman yatacağını merak etti. Bunun üzerine de beklenen açıklama geldi. Peki bayramda işsizlik maaşları ne zaman yatırılacak?

Kendi isteği ve herhangi bir kusuru dışında kişiler işsiz kalması dahilinde işsizlik maaşı alabilmek için başvuru yapabilmektedir. Başvurular kişinin işsiz kalmasından 30 gün sonra yapılabilmektedir. Başvuru yapabilmek için İŞKUR'a başvurmak yeterli olmaktadır. Bunun yanı sıra birimlerden yapılan başvurunun yanı sıra İŞKUR'un kendi internet sitesi üzerinden de başvuru sağlanabilmektedir. Fakat başvuru yapmak için belli başlı şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir;

Sigortalı işsizler başvuru yaptığı dönemde iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir.

İşten ayrıldığı andan itibaren, işsiz kalmadan önceki süreçte 120 gün sigortalı bir işte çalışması gerekmektedir.

İşten ayrıldığı dönemden önceki son üç senede en az 600 gün süre kadar işsizlik maaşı alabilmek için işsizlik sigortası primi ödemesi gerekmektedir.

İşsiz kaldığı andan itibaren 30 gün içerisinde mutlaka İŞKUR biriminden ya da İŞKUR'un web sitesinden başvuru yapması gerekmektedir.

Başvuru tamamlandıktan sonra ödenek alabilmesi için kişinin iş arayan kaydı yapılmaktadır. Eğer daha önce başvuru yapılmış ise bu bilgilerin güncellenmesi sağlanmaktadır. Başvuru yapıldıktan sonra kişileri belli başlı avantajlar da sağlanmaktadır. Bu da; danışmanlık, iş yerleştirme gibi konulardan oluşmaktadır. Başvuru onaylandıktan sonra ise kişiler işsizlik maaşlarını alabilmektedir. Peki işsizlik maaşları ne kadar?

İşsizlik Maaşları Ne Kadar?

İşsizlik maaşları kişiden kişiye değişir şekilde hesaplanmaktadır. Maaşların hesaplanmasında kişinin son dört yıllık primi ve kazançları dikkate alınmaktadır. Yani bir kişinin hesap edilen günlük brüt kazancının %40'ı kadar işsizlik maaşı verilmektedir. Ramazan Bayramı sebebiyle bu maaşların erkene alınması haberi işsizlik maaşı alanları yakından ilgilendirmiştir. Peki işsizlik maaşı ne zaman yatırılacak?

İşsizlik Maaşı Ne Zaman Yatırılacak?

Açıklamaya göre 5 Mayıs tarihinde yatırılacak olan işsizlik maaşları 29 Nisan'a çekildi. Maaşlar belirtilen IBAN numaraları ya da PTT tarafından karşılanmaktadır.