Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar ile birlikte Türkiye'de açıklanan işsizlik sayılarının ardından yeni istihdam paketini paylaştı. İşsizliğe Karşı Yeni İstihdam Paketi! İşe Geren Her Vatandaşa 1-2 Yıllık İstihdam Garantisi! İşçilerin 3 - 6 Aylık Sosyal Destek Primlerini Devlet Ödeyecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar ile birlikte Türkiye'de açıklanan işsizlik sayılarının ardından yeni istihdam paketini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklama ile birlikte yeni işe girecek olan vatandaşlara istihdam garantisi sağlayacaklarını açıkladı. İşe giren vatandaşlara 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi sağlanacak ve bu süreçte iş verenlerin 3 - 6 aylık sosyal destek primlerini de Çalışma Bakanlığı karşılayacak. İşsizliğe Karşı Yeni İstihdam Paketi! İşe Geren Her Vatandaşa 1-2 Yıllık İstihdam Garantisi! İşçilerin 3 - 6 Aylık Sosyal Destek Primlerini Devlet Ödeyecek! İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

12 NİSAN 2022 YENİ İSTİHDAM PAKETİ DETAYLARI

Kabine toplantısı çıkan kararlarda en önemli konulardan birisi de şüphesiz yeni istihdam paketiydi. Türkiye'de ki işsizlik probleminin önüne geçmek için yeni teşvik paketini açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan işverenlere sosyal destek ödemesi sağlarken işçilere ise 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi verecek. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni istihdam paketi ile ilgili açıklamaları..

"Bizim için aslolan özellikle her bir insanımızın çalışacak iş, evine götürecek ekmek, başını sokacak yuva bulabilmesidir. Fiyatlardaki istisnai sıçramanın belirsizliğini ortadan kaldırarak yatırım, istihdam, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme üzerine kurulu ekonomi anlayışına ağırlık vereceğiz.

Şubat ayı itibariyle yıllık sanayi üretim endeksi yüzde 13,3 oranında artarak üretim temelli büyümenin sürdüğünü göstermektir. Bu tablonun değerini sanayici, nakliyeci, ihracatçı bilir. İşgücü istasitiklerinde işsizliğin azalmaya devam ettiğine işaret etmektedir. İstihdamı arttırmanın kıymetini de yıllardır iş bulamadığı için boynu bükük kalanlar bilir.

İlave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay itibarıyla sosyal destek primlerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşe giren her bireye 1 veya 2 yıl istihdam garantisi oluşturmuş olacağız. İşverenlerimizin yeni phrogramımızdan istifade etmeye çağırıyoruz."