İşsizlik ödeneği almak isteyen kişilerin karşılaması gereken şartları yazımızda yazdık. Sizler de işsizlik ödeneği almak istiyor iseniz, yazımızda yer alan şartlar ile birlikte bu ödenek için başvuru yapabilirsiniz.

İşsizlik ödeneği için gerekli şartlar son derece dikkatli şekilde araştırılması gereken şartlar bütünüdür. İşsizlik ödeneği şartlarını sağlamayan kişiler ne durumda olurlar ise olsunlar bu ödenek tipinden faydalanamamaktadırlar. Bu nedenle de bu şartların detaylı şekilde öğrenilmesi ve karşılanması gereklidir.

İşsizlik ödeneği almak isteyen kişilerin karşılaması gereken şartlar kısaca şunlardır:

· Kişinin kendi isteği dışında işsiz kalması

· Kişinin haksız yere işten çıkarılması

· Kişinin işten çıkarılmadan önce en az 120 gün boyunca hizmet vermiş olması

· Kişinin işten çıkarılmadan önceki son 3 yıl içerisinde en az 600 gün süre işsizlik sigortası primi ödemiş olması

· Kişinin işten çıkarılmasının ardından 30 gün içerisinde İŞKUR’a başvuruda bulunması

Belirtilen şartları sağlayan kişiler kolaylık ile işsizlik ödeneği başvurusu yapabilirler. Bu başvuru ile birlikte de işsizlik ödeneği alabilirler.

İşsizlik Ödeneği Kimlere Verilir?

İşsizlik ödeneği alabilecek kişiler İŞKUR tarafından belirlenmiş olan işsizlik ödeneği şartlarını tam anlamı ile karşılamalıdırlar. İşsizlik ödeneği alabilecek kişiler şunlardır:

· Haksız yere işten çıkarılanlar

· Düzenli bir gelire sahip olmayanlar

· İşten çıkarılmadan önce en az 4 ay çalışanlar

· İşten çıkarılmadan önceki 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemesi yapmış kişiler

· İşten çıkarıldıktan sonraki 30 gün içerisinde İŞKUR başvurusu yapmış kişiler

Belirtilen kişiler kolaylık ile işsizlik ödeneği alabilirler.

İşsizlik Ödeneği Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

İşsizlik ödeneği başvurusu için gerekli belgeler mutlaka ve mutlaka karşılanması gereken belgelerdir. Bu belgeler şunlardır:

· Nüfus cüzdanı

· İşten ayrılış belgesi

· İşsizlik maaş dilekçesi

· İşsizlik maaşı başvuru formu

Bu belgeler ile yapılan başvurular kişinin belirtilen şartları sağlaması halinde kabul edilmektedir.

İşsizlik Ödeneği Başvurusu Nasıl Yapılır?

İşsizlik ödeneği başvurusu yapmak için kişilerin işten çıkarıldıktan sonra 30 gün içerisinde gerekli belgeler ile birlikte İŞKUR’a başvurmaları gereklidir. Ardından da işsizlik ödeneği şartlarını sağlamaları gereklidir. Bu sayede işsizlik ödeneğini almaya hak kazanırlar.

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