İsrail basınında yer alan haberlere göre ramazan sonuna kadar Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerinin yasaklanacağı belirtilmekte. Yapılan haberlere göre yasak bu cumaya kadar yürürlüğe girecek.

İsrail basınında yer alan haberlere göre ramazan sonuna kadar Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerinin yasaklanacağı belirtilmekte. Yapılan haberlere göre yasak bu cumaya kadar yürürlüğe girecek. Haberlere göre Mescid-i Aksa'ya Yahudilerin girişleri 2 hafta sonrasında ramazan bayramının bitişinde tekrar açılacak.

İşgal altında olan Kudüs’te İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa’ya düzenlemiş olduğu saldırılar sonrasında bazı kararlar alındığı öne sürüldü. İsrail haber ajansları tarafından yapılan haberlere göre Mescid-i Aksa’ya Yahudilerin girişleri kısıtlı bir süreliğine yasaklanacak.. Yasaklamanın 2 hafta boyunca devam etmesi beklenmekte.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. İkili arasında gerçekleşen telefon görüşmesi sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamada bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog İle Görüşme Sağladı

İsrail Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Yitzhak Herzog’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Görüşmemizde, son günlerde Filistin’de İsrailli bazı radikal grupların ve güvenlik güçlerinin sebep olduğu olaylar başta olmak üzere bölgesel meseleleri ve ikili ilişkilerimizi ele aldık. Mescid-i Aksa’nın dün ve önceki gün sabah namazından sonra fanatik grupların baskınına uğraması ve müdahaleler neticesinde yine istenmeyen görüntüler yaşanması, gerilimin Gazze’ye de sirayet etmesi üzüntümüzü artırmıştır.

Bayramların bayram havasında yaşanması gerekirken bazı radikaller yüzünden her sene karşılaşılan bu görüntüler vicdanları yaralamakta, tüm İslam âleminde haklı tepkilere neden olmaktadır.” İfadelerini kullanmıştı. Yapılan saldırıların ve istenmeyen görüntülerin yaşanması üzerine görüşme sağlanırken Erdoğan'ın hangi konular üzerine konuşma yaptığı da merak ediliyor.

Sonrasında yaşanan gelişmelere göre İsrail basını bazı haberleri gündeme taşıdı. Yapılan haberlere göre Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya girişleri ramazan bayramının sonrasına kadar yasaklanacak. 15 ve 17 Nisan’da İsrail askerleri tarafından Mesid-i Aksa’da Filistinlilere yapılan saldırı sonrası 170 kişi yaralanmıştı.