Ekonomi piyasalarına dair yaptığı yorumlar ile adından sıklık ile söz ettiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, bu kez de ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara ve emlak konutlarına dair açıklamalarda bulundu. İşte Uzman İslam Memiş’in emlak sektörüne dair ortaya attığı iddiaların ayrıntılarını içeren haberin devamı…

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Geride bıraktığımız yılın son dönemlerinde altın piyasalarında ve döviz kurlarında yaşanan olumsuz gelişmeler, vatandaşların gündelik hayatlarına direkt olarak etki etti. Otomotivden gıdaya, emlaktan tekstile nerede ise her sektörün yüksek maliyeteler ile karşı karşıya kalması, sunulan hizmetlere ve hizmet ürünlerine de yüksek oranlı zamların yapılmasına sebep oldu. O dönemde endişe içerisinde olan vatandaşlar, uzman görüşlerinden yardım almaya başladılar.

Piyasalara dair yaptığı analizler ve güncel değerlendirmeler ile dikkat çeken isimlerden biri Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş oldu. Memiş hem ekonomi piyasaları ile ilgili yaptığı nokta atışları hem de ileri vadeli yorumları ile gündemde kalmayı başardı.

Yeni döneme gelindiğinde de Rusya- Ukrayna savaşı ve FED faiz kararı baskıları sebebi ile hareketliliklerini sürdüren ekonomi piyasaları, Uzman Memiş’in piyasalara dair yorumlarını güncellemesine yol açtı. Geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı aracılığı ile yorumlarını yayınlayan Uzman Memiş, bu kez emlak sektörünü hedef aldı.

“Konut Fiyatları Artacak!”

Piyasalara ve ekonomi gündemine dair yaptığı her yorum ile nerede ise her gün hakkında söz edilmesini sağlayan Uzman İslam Memiş, döviz kurları ve altın fiyatları tahminlerinden sonra emlak sektörüne dair de analizler de bulunmaya başladı. Türkiye’nin göç alan bir ülke olduğuna dikkat çeken Memiş, bu göç durumunun nüfusu sürekli olarak arttırdığını ve konut fiyatlarının da buna bağlı olarak yükselişte olduğunu ifade etti.

“Yabancılara Ev Satmak Sizi Evsiz Bırakacak!”

Ülke sınırları içerisinde yaşayan ya da sadece ülkeye yatırım yapmak amacı ile gelen yabancılara “kar edeceğim” düşüncesi ile ev satılmasının doğru bir tavır olmadığını iddia eden Uzman Memiş, bu düşüncenin sonunda kendi ülkemizde yabancıların kiracıları olarak yaşayacağımızı ifade etti.

Şu An Ev Almak Doğru Mu?

Ekonomi piyasalarında ki yükselişi değerlendiren İslam Memiş, doların artmasının konut fiyatlarını da direkt olarak etkilediğini, bu neden ile de konut satın almak isteyenlerin bir an önce bu isteklerini gerçekleştirmeleri gerektiğini ifade etti.