Bir süredir ekonomi piyasalarında gözlenen olumsuz gelişmelerden ötürü vatandaşlar tarafından sıklık ile takip edilen uzmanlardan biri olan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni tahminlerini yayınladı. İşte Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in piyasa yorumlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Geride bıraktığımız yılın son aylarında tarihi seviyeleri gören döviz kurları ve altın fiyatları, gündelik hayat ürünlerine ve satın alınan diğer hizmetlere yüksek oranlı zamların yapılmasına sebep olmuştu. Yeni dönemde de Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ve FED faiz kararlarının piyasa üzerinde ki baskıları sebebi ile dalgalı hareketler sergilemeye devam eden ekonomi piyasaları, vatandaşlarım hem kendi bütçeleri ile ilgili plan kurabilmeleri hem de ülke ekonomisine dair fikir sahibi olabilmeleri için uzman isimlerin yakın takibe alınmasını sağladı.

2021 yılın sonlarından itibaren ekonomi piyasalarına ilişkin yaptığı her tahmini nerede ise doğru çıkan Uzman İslam Memiş, yeni dönemde ortaya çıkan gelişmeler ile birlikte tahminlerini güncelledi. Uzman Memiş, bu dönemde yatırım yapmak isteyen vatandaşları uyardı.

Bankaların Makas Aralıklarına Dikkat!

Ekonomi piyasalarını direkt olarak etkileyen çeşitli gelişmelerin yaşanması, geçtiğimiz yılın aralık ayında gram altının bin TL seviyesinin üstüne kadar çıkmasına sebep olmuştu. Yapılan piyasa müdahalelerinden ve alınan kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi kararı kapsamında sert bir düşüş yaşayan altın fiyatları, yeni dönemde Rusya- Ukrayna savaşının çıkması ile birlikte tekrar 900 TL seviyesinin üzerine çıktı. Konuya ilişkin yorumlarda bulunan Uzman İslam Memiş, altına yatırım yapılıp yapılamaması gerektiğine dair tüyolar verdi.

Gram altın alışını 630 TL seviyesinde bitirdiğini açıklayan Uzman İslam Memiş, 900 TL ve üzeri tutarlarda olan gram altına yatırım yapılmaması gerektiğini, zaten bankaların makas aralıklarının da 40-50 TL’yi bulduğunu ifade etti. Memiş, bu durumu “fırsatçılık” olarak nitelendirdi.

Gram Altında Mayıs Ayı Tahmini!

Gram altına dair yorumlarına devam eden Uzman İslam Memiş, mayıs ayında gram altının 960 TL’ye sonra da 980 TL’ye kadar yükseleceğini iddia etti.

Doları Olan Başka Döviz Alsın!

Elinde dolar cinsinden birikimi olan vatandaşlara da tavsiyelerde bulunan Uzman İslam Memiş, bu durumda euro ve sterlin alınmasının mantıklı olduğunu ifade etti.

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