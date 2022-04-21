Ekonomi piyasalarında dalgalı seyrin halen sürüyor olması, vatandaşları ve yatırımcıları tedirgin etmeye başladı. Bu noktada FED faiz kararına yönelik bazı söylentilerin ortaya çıkması piyasaları iyice hareketlendirdi. Konuya ilişkin yorumlarda bulunan Uzman İslam Memiş, çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte İslam Memiş’in güncel yorumlarına ilişkin ayrıntılar…

Geride bıraktığımız yılın eylül ayının ortalarında yükseliş trendine giren dolar kuru, beraberinde diğer döviz kurlarının ve altın piyasasının da hareketlenmesine sebep oldu. Aralık ayına gelindiğinde hem döviz kurlarında hem de altın fiyatlarında tarihi seviyelerin gözlenmesi, gündelik hayata yüksek oranlı zamlar aracılığı ile yansırken, ülke ekonomisinin de kötü bir gidişat süreci içerisine girmesine yol açtı.

20 Aralık tarihinde düzenlenen kabine toplantısı sonrasında açıklanan yeni ekonomik model ve eylül ayından aralık ayına kadar toplamda 5 kere Merkez Bankası tarafından yapılan piyasa müdahaleleri sonucunda bir gecede gerilemeyi başaran döviz kurları ve altın fiyatları, ocak ayına girildiği an ile birlikte tekrar dalgalı hareketler sergilemeye başladı. Mart ayına kadar sabit fiyatlar ile gelmeyi başaran ekonomi piyasaları, mart ayında başlayan Rusya- Ukrayna savaşı ile birlikte tekrar tırmanmaya başladı.

Hala savaşın devam ediyor oluşu ve FED yetkililerinin şahin tondan açıklamalarda bulunmaları piyasalarda olumsuz gelişmelerin gözlenmesine sebep olurken, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasaların FED faiz kararına göre konum almaya başladığını iddia etti.

İslam Memiş’ten Haftalık Piyasa Değerlendirmesi!

Resmi YouTube kanalı aracılığı ile güncel piyasa yorumlarını kamuoyu ile paylaşan Uzman İslam Memiş, haftalık piyasa değerlendirmesinde bulundu. Uzman Memiş açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Altın ve gümüş bu hafta düştü, döviz kurları ise yükseldi. Euro ve döviz kurunda yukarı yönlü ataklar gözlenmeye devam ediyor. Rusya- Ukrayna savaşının hala devam ediyor oluşu, risklerin masada kalmasına sebep oluyor.”

“FED Faiz Kararı Konuşmaları Piyasaları Etkiliyor!”

FED’in 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğini belirten Uzman İslam Memiş, son günlerde gündeme düşen 75 baz puanlık faiz artırımı söylentilerinin piyasaları manipüle etmek için ortaya atıldığını dile getirdi. Bu söylentilerin tahvil getirilerinde agresif hareketleri ortaya çıkardığını söyleyen Uzman Memiş, piyasaların bu neden ile dalgalı seyrettiğini ifade etti.

Temmuz Ayı Uyarısı!

Piyasaların yukarı yönlü ataklarının mayıs- haziran- temmuz aylarında da devam edeceğini iddia eden Uzman İslam Memiş, temmuz ayında üst seviyelerin görülebileceği konusunda vatandaşları uyardı.