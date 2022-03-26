İş arıyor ve bir türlü bulamıyor musunuz? İŞKUR'un özellikle de evden çalışmak isteyenlere verdiği yeni müjde geldi. İşte detaylar...

İş arıyor ve bir türlü bulamıyor musunuz? İŞKUR'un özellikle de evden çalışmak isteyenlere verdiği yeni müjde geldi. Anında iş sahibi olabilir ve ayda 5 Bin TL.ye varan kazançlar elde edebilirsiniz. İşte İŞKUR'un yeni iş ilanı...

İŞKUR Evde İş İlanı!

Özellikle de iş hacmini geçtiğimiz senelerde oldukça arttıran İŞKUR kadınları yakından ilgilendiren yeni bir iş ilanında bulundu. Kadınlara tanımış olduğu destekle birlikte pek çok kadının gelir etmesini sağlayan İŞKUR'un yeni iş ilanı çok konuşulacak. İşte İŞKUR evde paketleme işi...

İŞKUR'un özellikle de kadınları yakından ilgilendiren iş ilanı geçtiğimiz günlerde sosyal medyada çok konuşuldu. Kadınlara her zaman öncelik tanıyan İŞKUR pek çok kadına iş imkanı sağladı. Evde oturduğunuz yerden para kazanmak ister misiniz? Cevabınız evet ise İŞKUR'un evde paketleme işi tam da sizlere göre! Evde paketleme iş ilanının detayları haberimizin devamında yer alıyor.

İŞKUR'un geçtiğimiz yıllarda kadınlar için kurmuş olduğu evde paketleme işi günümüzde pek çok kadını iş sahğibi yapmaya devam ediyor. Kibrit, toka, sabun vb. pek çok küçük ürünleri paketleyebileceğiniz evde paketleme işi kadınları kazanç sahibi yapacak. Sizde evden ayda 5 Bİn TL.ye varan gelirler elde etmek istiyorsanız İŞKUR'un evde paketleme işine yakından bakalım.

Evde Paketleme İşi Nedir?

Evden küçük araç, gereç ya da eşyaları paketleyerek gelir elde edebildiğiniz evde paketleme işi kadınlara öncelik tanınan bir iştir. Evde paketleme işi ile birlikte pek çok kadın günümüzde gelir sahibi olmuş ve evin maddiyat durumuna katkıda bulunmuştur. Firmalar tarafından gönderilen eşyaların çalışacak kişilere verilen paketlerle paketlenmesi ve firmaya geri verilmesine evde paketleme işi denilmektedir.

Evden paketleme işi yaparak sizlerde ayda 5 Bin TL kazanç elde edebilir, ev içi ekomoniye katkıda bulunabilirsiniz. Evde paketleme işi ilanlarına İŞKUR'un kendi web sitesinden ulaşabilir ve ilanlara kişisel bilgilerinizi girerek başvuru yapabilirsiniz.