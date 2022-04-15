Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye genelinde en az 4.250 TL maaşla işçi alımı yapıyor. Çok sayıda kadroda alım yapılması hedefleniyor. İŞKUR iş ilanları güncellendi! İşte detaylar…

İşsizliğin hızla arttığı son dönemde İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanlarına ilgi de artmaya devam ediyor. Toplamda 103 bin kişilik açık iş ilanları ile yeni duyurularını yayınlayan birçok kamu ve özel sektör kuruluşu tarafından güvenlik görevlisinden aşçıya, garsondan depo elemanına kadar sayısız kadroda alım yapılması hedefleniyor. Türkiye genelinde tüm ilanlara Nisan ayında da incelenmeye devam ediyor.

İŞKUR İş İlanları Yayınlandı!

İŞKUR üzerinden farklı birçok kadroda binlerce personel alımı yapılmaya devam ediyor. Son 3 ayda 325 bin kişinin işe yerleştirilmesinde önemli rol oynayan İŞKUR, en çok güvenlik görevlisi, satış danışmanı ve konfeksiyon işçisi kadrosunda personel istihdamının gerçekleştirilmesini sağladı. Nisan 2022 İŞKUR ilanlarında ise 103 bin kişilik daha açık iş ilanı olduğu aktarıldı.

İŞKUR İşçi Alımı Hangi Kadrolarda Yapılacak?

İŞKUR üzerinden 2022 yılında da binlerce personel istihdam edilmeye devam ediyor. En çok 19 bin 669 kişiyle beden işçisi aranırken, diğer orman işçileri kapsamında ise 3 bin 937 kişilik bir personel istihdamı yapılması hedefleniyor. 3.368 temizlik görevlisi ve 2.837 kişiyle satış danışmanı kadrosu ise ilk sıralarda yer alan kadrolar olarak vatandaşlar tarafından başvurular yapılmaya devam ediyor. Türkiye genelinde İŞKUR belediye ilanları, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör olmak üzere her sektör için işçiler ile iş arayanlar buluşturulmaya devam ediyor.

İŞKUR e – Devlet Girişi ile Başvuru Nasıl Yapılır?

‘’esube.iskur.gov’’ adresi üzerinden sisteme kaydı olan vatandaşların İŞKUR güncel iş ilanları arasında yer alan 103 bin personel alımına ilişkin kolay başvuru yapmaları mümkündür. İŞKUR e – Devlet üzerinden giriş yapılması da mümkündür. Kaydı olan adaylar e – Devlet girişini seçerek, T.C. kimlik numarası ve e – Devlet şifresi ile sisteme erişim sağlayabilir. İş ilanları sayfasından uygun meslek ve il/ilçe seçimleri yapılarak açık iş ilanlarına başvuru yapılabilmektedir.