Bu iş ilanlarında KPSS şartı aranmıyor. İŞKUR üzerinden 100 bin personel alımına ilişkin birçok ilan yayınlandı. Peki, İŞKUR iş ilanları neler? Hangi kadrolarda alım var? İşte detaylar…

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren çok sayıda kurum için Türkiye genelinde personel alımlarına devam ediyor. Yılın en büyük personel alımlarından birini duyuran İŞKUR, işverenlerden gelen talep doğrultusunda güncel açık iş ilanları sayfasında yer alan güncel iş ilanlarının kapsamının genişletilmesini sağladı. Ön muhasebe ve büro elamanından koruma ve güvenlik görevlisine, destek personelinden çağrı merkezi çalışına kadar çok sayıda kadro için 100 kişinin alınması hedefleniyor.

İŞKUR İş İlanları Hangi Mesleklerde Yapılacak?

İŞKUR iş ilanları sayfasında yer alan güncel birçok ilan ile iş arayan vatandaşların iş bulma süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. 100 bin kişinin istihdam edilmesini hedefleyen İŞKUR, elektronik ortam üzerinden kolay başvuru olanakları sayesinde iş arayanların yardımına koşuyor. 2022 Nisan ayına ilişkin İŞKUR güncel iş ilanlar arasında alım yapılacak kadrolar ise şu şekilde:

Beden İşçisi – 19443

Ön Muhasebeci – 2053

Turizm ve Otelcilik Elemanı – 1644

Şoför – 1387

Özel Güvenlik Görevlisi – 1213

Çağrı Merkezi Görevlisi – 1107

CNC Tezgah Operatörü – 1087

Büro Memuru – 765

Paketleme İşçisi – 1049

Depo Görevlisi – 845

Bulaşıkçı – 665

Perakende Satış Elemanı – 636

Akaryakıt Satış Elemanı – 506

Kaynakçı – 434

Düz Dikiş Makineci – 366

Depo Sevkiyat Elemanı – 358

Elektrik Teknisyeni – 485

Diğer İmalat ve İlgili İşçiler – 611

İŞKUR İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

İŞKUR e – Devlet ile sisteme giriş yaparak veya kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra belirlediğiniz şifreyle giriş yaparak başvurularınızı en kısa sürede iletmeniz mümkündür. Türkiye genelinde sayısız ilde, ilçede ve kurumda yapılacak personel alımlarına yönelik seçenekler sunulacak.

‘’esube.iskur.gov’’ adresi üzerinden sisteme erişim sağladıktan sonra gerekli bilgiler ve özgeçmiş ile açık pozisyonlardaki iş ilanlarına başvuru yapılması mümkündür. Vatandaşların dakikalar içinde İŞKUR iş ilanlarına başvurularını yaparak kısa süre içinde yeni işlerine başlamaları mümkündür.