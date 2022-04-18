İşkur bugün yaptığı açıklama ile birlikte 100 bin kişiye istihdam sağlayacak. İşkur Evde Paketleme İşi için 1049 Kişi Alacak! Evde Sabun Paketleme, Mandal Paketleme, Kına Paketleme İşkur 2022

İşkur bugün yaptığı açıklama ile birlikte 100 bin kişiye istihdam sağlayacak. Meslek ve boş işçi sayıları açıklanırken KPSS şartı aranmaması vatandaşlar tarafından büyük bir umut oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama ile birlikte 100 bin istihdam haberi bugün İşkur'dan geldi. Buna göre ise evde paketleme işi için 1049 kişi işe alınacak.

Son yıllarda popüler olan ve kadınları iş programına kazandırma teşviki kapsamında İşkur evde paketleme işçisi alacak. Bu paketleme işi birçok illerde gerçekleştirilirken uygun olan kadınlara iş verilecek. Ödemeler İşkur tarafından yapılırken vatandaşlar ise ödemelerini PTT üzerinden alabilecek.

İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İşkur açıkladığı yeni iş paketi ile birlikte 100 bin kişiye farklı meslek gruplarında işe alacak. Bu kapsamda ise açıklanan boş kontenjan olarak paketleme işçilerine 1049 kişi ayrıldı. Şirketler tarafından verilen iş ilanları kapsamında program 18 Nisan Pazartesi günü itibari ile başladı.

Buna göre ise evde paketleme işi için 1049 kişi istihdam edilirken evde paketleme işi için kadınların İşkur üzerinden başvuru yapması gerekiyor. İşkur üyelikleri olmayan kadınlar öncelikle İşkur web sitesine giriş yaparak kayıt olmaları gerekmektedir.

Kayıt işlemleri sırasında İşkur'a TC Kimlik gibi birçok bilgiler verilmesi zorunludur. İşkur üzerinden kayıt işlemlerinin ardından giriş sağlanması gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra vatandaşlar İşkur özgeçmiş profillerini güncelleyerek iş ilanları kısmından başvurularını gerçekleştirilebilecek.

İŞKUR EVDE PAKETLEME İŞLERİ 2022

İşkur 1049 işçi alımı gerçekleştirecek. Paketleme işçisi kapsamında alınacak vatandaşlar İşkur üzerinden başvurularını gerçekleştirebilecek.

Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Kayseri gibi büyükşehirlerin bulunduğu şehirlerde birçok paketleme iş ilanı bulunuyor.

Vatandaşlar İşkur üzerinde yer alan iş ilanları kısmına tıklayarak filtreleme yapması gerekmektedir. İşkur özgeçmişinize veya mesleğinize paketleme işçisi ünvanını eklemeniz durumunda size özel iş ilanları gözükecektir. Bu işlemleri tamamlamanızın ardından evde paketleme işçisi arayan şirketlerin iş ilanlarına başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Paketleme iş ilanları için ise herhangi bir KPSS şartı bulunmamaktadır. Vatandaşlar herhangi bir öğrenim bilgisine ihtiyaç duyulmadan şirketlerin iş ilanlarına başvuru yaparak işe girebilirler.

İŞKUR EVDE PAKETLEME ÜCRETLERİ 2022

İşkur üzerinde yer alan evde paketleme iş ilanlarında ise belirli ücretler bulunuyor. Vatandaşlar evlerinden belirli saatlerde çalışarak verilen adette ki paketleme işlerini yapmak zorundadır.

Paketleme ücretleri için ise verilen ücret aralığı 1800 TL ile 3200 TL arasında değişmektedir.