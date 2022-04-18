Türkiye’nin iş ilanı merkezleri arasında yer alan İşkur yaptığı yeni iş açıklaması ile birlikte 100 bin vatandaşa istihdam sağlayacak. İşkur Bim, Şok, A101 636 Perakende Satış Elemanı Alacak! İşkur Perakende Satış Elemanı İş İlanları 2022

Türkiye’nin iş ilanı merkezleri arasında yer alan İşkur yaptığı yeni iş açıklaması ile birlikte 100 bin vatandaşa istihdam sağlayacak. Türkiye'de işsizlik oranı her ay ciddi oranlarda artarken İşkur yaptığı yeni açıklama ile birlikte birçok meslek grubunda iş alımı yapılacağını açıkladı. Buna göre ise gıda sektöründe perakende satış elemanı alınacak.

İşkur iş arayanlar ile iş verenleri bir araya getiren çözüm ortağı bir şirkettir. Türkiye'de birçok şehirde yer alan İşkur merkezlerinden vatandaşlar broşür doldurarak iş alımlarında evrak verirken yeni yapılan açıklama ile birlikte 100 bin kişiye istihdam sağlanacağı açıklandı. Buna göre ise perakende satış elemanı için Türkiye'de 636 kişi işe alınacak.

Bim, Şok ve A101 Türkiye'nin önde gelen zincir marketleri arasında yer alırken kendi bünyelerinde çalışacak 636 perakende satış elemanı işe alacak. Verilen iş ilanları sonrasında İşkur uygun adayları iş pozisyonuna yerleştirecek iken iş başvuruları da başladı. Peki Bim, Şok ve A101 işkur başvurusu nasıl yapılır?

İŞKUR BİM, ŞOK, A101 İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İşkur üzerinden şirketler iş ilanlarını paylaşarak yeni istihdam teşviğine destek veriyor. Buna göre ise farklı meslek gruplarında milyonlarca vatandaş istihdam edilecek.

Türkiye'nin perakende satış mağazaları arasında yer alan Bim, Şok ve A101 ise toplamda 636 vatandaşı işe alacak. İşkur üzerinden gerçekleştirecek iş alımlarında ise vatandaşların İşkur programına kayıt olması gerekmektedir.

İşkur şubelerinden veyahutta evlerinde çevrimiçi ortamlarda İşkur web sitesine girerek adaylar kayıt olmalıdır. TC Kimlik ile kayıt olmalarının ardından İşkur profillerini güncellemeli ve işe alım pozisyonunu açık (aktif) hale getirmelidirler.

Perakende satış elemanını özgeçmişine giren adaylar ise "Bana uygun iş" butonuna tıklayarak iş ilanlarını görüntüleyebilecek. Bim, Şok ve A101 marketler toplamda 636 kişiyi işe alacak ve asgari ücret verecek.

İŞKUR PERAKENDE SATIŞ ELEMANI MAAŞI 2022

İşkur üzerinde perakende satış elemanı olarak işe girecek vatandaşlara ise asgari ücret ödemesi yapılacak. Vatandaşlar 4250 TL almalarının yanı sıra ek mesai yapmaları durumunda ise ödemeleri yatacak.

Sigortaları aktif hale gelecek olan vatandaşlar ödemelerini ise işverenin anlaşmalı olduğu bankadan, Halkbank'tan veyahutta PTT'den alabilecek.