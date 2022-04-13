Ülke içi istihdamın artmasına aracılık eden kurumlardan biri olan Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde de İşbaşı Eğitim Programları aracılığı ile işsizlere ve öğrencilere nakdi destekte bulunacağını açıkladı. İşte İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarına ilişkin haberin ayrıntıları…

Yeni dönemde bir iş sahibi olmak isteyen ancak tüm çabalarına rağmen bir işe yerleşemeyen vatandaşlara, Türkiye İş Kurumu’ndan müjdeli haber geldi. Geliştirdiği projeler ve yayınladığı personel alımı ilanları sayesinde vatandaşlar tarafından en sık takip edilen kamu kurumlarından olan Türkiye İş Kurumu, zorlu ekonomik şartlar karşısında işe ihtiyacı olan vatandaşlara İşbaşı Eğitim Programı aracılığı ile destek olacağını bildirdi.

Türkiye İş Kurumu İşbaşı Eğitim Programı 2022

Sunduğu hizmetler ve geliştirdiği istihdam projeleri ile hem işverenler hem işçiler hem de iş arayanlar tarafından yakın takip edilen kurumlardan biri olan Türkiye İş Kurumu, yeni dönemde de işe ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olacağını bildirdi. Türkiye İş Kurumu, kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu İşbaşı Eğitim Programı’nın detaylarını paylaştı.

İŞKUR tarafından geliştirilmiş olan İşbaşı Eğitim Programı herhangi bir alanda yetkinliği bulunan, işin teoriğini bilen ancak uygulamasına hakim olmayan işsizlere, öğrencilere ya da işsizlik ödeneği alan kişilere sunulan bir istihdam hizmetidir. Bu hizmet aracılığı ile vatandaşların belirli iş kollarına kurs kapsamında dahil olmaları ve işi öğrenirken aynı zamanda da günlük ücret almaları sağlanır.

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı’ndan Kimler Yararlanabilir?

Türkiye İş Kurumu tarafından geliştirilmiş olan İşbaşı Eğitim Programı’na başvuru yapmak isteyen adayların sağlamaları gereken kriterler şu şekilde belirlenmiştir:

Ülke vatandaşı olmak

İŞKUR’a kaydı bulunmak

İşsiz olmak

15 yaşını doldurmuş olmak

Emekli aylığı almıyor olmak

Başvurulacak işin işvereninin akrabası olmamak

En az bir aydır sigortası olmak

Başvurulacak işte 3 ay içerisinde istihdam edilmemiş olmak

İŞKUR İşbaşı Eğitimi Programı Kursiyer Ücretleri Ne Kadar?

Türkiye İş Kurumu İşbaşı Eğitim Programı aracılığı ile çeşitli iş kollarına dahil edeceği kursiyerlerine şu ücretleri ödemektedir: