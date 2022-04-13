Geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, işbaşı eğitim programı hakkında konuştu. Vatandaşlar tarafından merak edilen işbaşı eğitim programına katılım şartları nelerdir?

Geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, işbaşı eğitim programı hakkında konuştu. Vatandaşlar tarafından merak edilen işbaşı eğitim programına katılım şartları nelerdir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında, bazı açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan işbaşı eğitim programı hakkında bazı detaylar verdi. Erdoğan işbaşı eğitim programında 3 veya 6 ay prim desteğinin bakanlık tarafından karşılanacağını belirtti. Açıklamalar sonrasında tüm vatandaşlar tarafından merak edilen işbaşı eğitim programı, araştırılmaya başlandı. Eğitim programı İŞ-KUR tarafından mesleki deneyimi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırarak çeşitli eğitim verilmektedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işbaşı eğitimi kapsamında 3 veya 6 ay işçilerin sosyal prim desteklerini Çalışma Bakanlığının karşılayacağını söyledi. Kabine toplantısı sonrasında açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan ""İş başı eğitim kapsamında mevcut çalışanların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay kapsamında sosyal prim desteklerini Çalışma Bakanlığımız karşılayacak. İşverenlerimizi istihdam garantili yeni işbaşı programımızdan yararlanmaya çağırıyorum." ifadelerini kullandı.

İş-Kur İşbaşı Eğitim Programına Katılım Şartları Nelerdir?

İş-Kur resmi internet sayfasında bulunan verilere göre işbaşı eğitim programına katılım sağlayabilmek için bazı koşulların sağlanması gerekmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir;

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak

15 yaşını tamamlamış olmak

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak

Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olmak

Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak

Emekli olmamak

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

İş-Kur işbaşı eğitim programına katılım sağlamak isteyen kişilerin İş-Kur kurumunda resmi belgelerinin bulunması gerekmektedir. İşbaşı eğitim programına tüm ortaöğretim, yükseköğretim ve açıköğretim öğrencileri de katılım sağlayabilmektedir. İşbaşı eğitim programı bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.