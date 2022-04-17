Aşağıda bir insanın işsizlik maaşı alabilmesi için gereken bazı şartlar yer almaktadır. Ayrıca işsizlik maaşı sırasında ödenen tutar ve bu maaşı kimlerin alabileceği konuları da yazı içerisinde yer almaktadır.

İşsizlik maaşının gerektirdiği şartlar aşağıda detaylı olarak anlatılmıştır:

İşsizlik maaşı alabilecek insanlar kendi kusurları ya da istekleri dışında işten çıkarılmış olmalıdır.

alabilecek insanlar kendi kusurları ya da istekleri dışında işten çıkarılmış olmalıdır. Kişiler çalıştıkları günün sonra ermesinden bir önceki gün hesaplanır. Hesaplanan günden sonraki 120 gün içerisinde hizmet akdine tabi olunmalıdır.

Hizmet akdi sonrasındaki bir ay içerisinde herhangi bir İŞKUR birimine başvuru yapılmalıdır. Başvurular şahsen ya da online ortam üzerinden yapılabilmektedir.

Çalışanların hizmet akdi feshinin üç yıl öncesinde 600 gün boyunca işsizlik sigortası ödenmiş olmalıdır.

Son üç ay için daha önce aralıksız bir şekilde çalışılması koşulu aranmaktadır. Geçmiş dönemlerde belirtilen sürenin bir gün dahi oynaması işsizlik maaşının alınamamasına sebep olmaktaydı. Yapılan güncel düzenlemeler ile hizmet akdine uğrayanların mağduriyeti giderilmiştir.

İşsizlik Maaşı Nedir?

İşsizlik maaşının tanımı iş hayatına İşsizlik Sigorta Kanunu olan 4447 numaralı kanun ile başlayan kişilere verilen sigorta şeklinde yapılmaktadır. İşsizlik maaşı 1999 yılında işe giren kişilerin istek, yetenek ve sağlık gibi durumlarının yeterli olmasına rağmen işten çıkarılması gibi nedenler ile ödenmektedir. Bu sigorta ile gelir kaybı belirli bir ölçüde karşılanmaktadır.

İşsizlik ödeneği için ödenen tutar dört aylık primin esas kazançları üzerinden hesaplanmaktadır. Hesaplanan brüt tutar kazancın yüzde 40'ını kapsamaktadır. İşsizlik ödeneği 16 yaş üzerindeki çalışanlar için asgari ücretin yüzde 80'ini geçememektedir.

İşsizlik Maaşını Kimler Alabilir?

İşsizlik maaşı alabilecek kişiler aşağıda açıklanmıştır: