Emeklilere 2.000 TL’ye varan nakit ödeme yapacağını duyurmasının ardından tüm gözler Türkiye İş Bankası’na çevrildi.

Son Dakika Haberi... Emeklilere 2.000 TL’ye varan nakit ödeme yapacağını duyurmasının ardından tüm gözler Türkiye İş Bankası’na çevrildi. Bu haber gündeme bomba gibi düşerken birçok emekli, daha şimdiden İş Bankası’nın nakit ödeme kampanyasından nasıl faydalanabileceklerini araştırıyor. Başvurular banka tarafından alınmaya başlarken şartları sağlayan emeklilerin ödemelerine başlandı.

Türkiye İş Bankası, Mart ayı boyunca emeklilere 2.000 TL’ye varan nakit destek sunacağını açıkladı. Maaşını İş Bankası’ndan almayı taahhüt eden emeklilere özel bu kampanya, geçmiş dönemde İş Bankası’nın emekli maaş müşterisi olanları da yakından ilgilendiriyor. Daha önce anlaşma yapıp 3 yıl boyunca maaşını İş Bankası’ndan alan emekliler, 3 yıllık sürenin dolmasının ardından yeniden promosyon hakkı elde etti. Daha önce eski tutar üzerinden promosyon alan emekliler, bankanın kendilerine emekli bankacılığı adı altında sunduğu hizmetlerden yararlanmaya devam ederken ek olarak maaş tutarlarına göre 2.000 TL’ye varan yeni promosyon da alabilecekler.

Başvurular İçin Şubeye Gitmek Gerekmiyor

İlk kez emekli olacaklar ve daha önce emekli maaşı almayanlar, emekli olacakları kuruma maaşlarını İş Bankası’ndan almak istediklerini yazılı olarak beyan edebiliyorlar. Dilekçe vermenin yanı sıra emeklilik talep formunda yer alan banka bilgisini İş Bankası olarak tercih edenler de bu fırsattan yararlanabiliyor.

Maaşını başka banka ya da kurumdan alan emekliler, İş Bankası’na geçiş yapmak adına farklı başvuru kanallarını kullanabilmekte.

E-devlet sisteminde yer alan emekli maaşı değişiklik ekranı üzerinden şubeye gitmeden başvuru yapmak mümkün. E-devlet giriş şifresi olmayanlar, İş Bankası internet ve mobil bankacılık servisleri üzerinden de e-devlet sistemine bağlanabiliyorlar.

Emeklilere ödenecek nakit desteği, emekli maaş tutarına bağlı olarak değişebilirken emekli maaşı 1.500 TL’ye kadar olan emeklilere promosyon olarak 1.750 TL ödeniyor. Maaş tutarı 1.500 TL ve 2.500 TL arasında olan emeklilerin yararlanabilecekleri destek miktarı ise 1.875 TL ile sınırlı. Emekli maaşlarının artış göstermesi ile beraber emeklilerin büyük bir kısmının 2.500 TL’nin üzerinde maaş alması sayesinde son gruba girenlerin sayısı bir hayli fazla. Emekli aylık miktarı 2.500 TL’yi aşan emeklilere İş Bankası tarafından 2.000 TL nakit desteği sağlanıyor. Bu desteklerden faydalanabilmek adına maaşın İş Bankası’na taşınması ve 3 yıl boyunca İş Bankası’ndan alınacağına dair taahhüt verilmesi gerekmekte.