İş Bankası’nın uygun geri ödeme seçenekleri ile sunmuş olduğu konut kredilerinden faydalanabilirsiniz. %1,95 sabit faizli ev kredilerine kefilsiz başvuru yapabilirsiniz.

İş Bankası’nın sunmuş olduğu konut kredileri başvuruları, şubeler üzerinden hızlı bir şekilde tamamlanabilir. İş Bankası, genellikle vereceği konut kredileri için kefil talep etmeyen bankalardan biridir. Bu sebeple de başvuru sonucunda beklemeden konut kredisi kullanmaya başlanılabilir.

İş Bankası Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Bankası konut kredisi başvuruları, yalnızca İş Bankası şubeleri üzerinden yapılır. Yeni bir ev almak isteyen kişilerden İş Bankası, konut kredisi vermek için bazı belgelerin talebinde bulunur. Bu belgeler, eğer kişilerin alma talebinde bulundukları evlere göre değişiklik gösterebilir. Eğer kişilerin gelir seviyeleri, konut kredisi alabilmek için yeterli ise, İş Bankası şu belgeleri talep eder:

Kimlik belgesi

İkametgah belgesi veya son 3 aya ait eve ait olan elektrik, su, doğalgaz faturası

Tapu belgesi

Gelir belgesi (Konut kredisi başvuru yapmış olan kişilerin çalışma alanlarına göre değişiklik gösterir.)

Ekspertiz raporu

İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

İş Bankası’nın konut kredisi faiz oranı, %1,95 oranında sabit tutulmuştur. İş Bankası üzerinden alınmak istenen tüm konut kredisi tutarları ve vadeleri için bu faiz oranı uygulanır.

İş Bankası En Fazla Ne Kadar Konut Kredisi Veriyor?

İş Bankası’nın konut kredisi için vermekte olduğu maksimum tutar, 1.000.000 TL’dir. Konut kredisi başvurusunda bulunmuş olan kişilere sunulan konut kredisi kullanım tutarları ise kişilerin alacakları evin ekspertiz raporuna ve kişilerin aylık gelirlerine göre hesaplanır. Almak istediği yüksek tutarlı kredilerin geri ödemelerini gerçekleştiremeyecek olan kişiler içinse banka, gerekli gördüğü durumlarda kefil isteyebilir veya talep edilen kredi tutarının biraz daha altında tutarları kendilerine verebilir.

İş Bankası Konut Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

İş Bankası konut kredilerinin vade oranları en uzun 120 ay olarak belirlenmiştir. Bu vade oranının yanında krediler, 36 ve 60 ay vade oranı imkanı ile kişilere tanınabilir. 120 aydan daha uzun vade imkanı ise banka tarafından sağlanmaz.