Ekonomi gündeminin oldukça yoğun olduğu şu günlerde vatandaşların bütçelerini koruma altına almak isteyen Türkiye İş Bankası, yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre mobil uygulamayı kullanan herkese, 200 TL tutarında Maxi Puan hediyesinin verileceği bildirildi.

Döviz kurlarında gözlenen hareketliliğe ve Rusya- Ukrayna savaşının emtia varlıklarının fiyatlarını arttırmasına bağlı olarak giderek daha da zamlanan gündelik hayat hizmetleri ve hizmet ürünleri, vatandaşların alım güçlerini düşürdü. Alım gücünün düşmesine bağlı olarak nakde olan ihtiyaçları artan vatandaşlar, hemen hemen her alanda başvuru yapabilecekleri destek hizmetlerini araştırmaya başladılar.

Vatandaşların destek taleplerine Türkiye İş Bankası’ndan olumlu yanıt geldi. Geliştirdiği dönemsel ve sabit kampanyalar ile adından sıklık ile söz ettirmeyi başaran özel bankalardan biri olan Türkiye İş Bankası, yeni müşterilerine 200 TL tutarında Maxi Puan kazandıran yeni kampanyasını açıkladı.

Türkiye İş Bankası Yeni Müşteri Kampanyası 2022

Türkiye İş Bankası’nın yeni müşterileri için geliştirmiş olduğu Maxi Puan kazanımlı kampanyanın ayrıntıları paylaşıldı. Bankanın resmi internet sitesi aracılığı ile duyurulan ve 31 Aralık tarihine kadar başvurulara açık olan yeni kampanyanın, yalnızca mobil uygulama aracılığı ile İş Bankası bünyesine dahil olan müşteriler için geçerli olduğu bilgisi kaydedildi. Söz konusu kampanyanın üst kazanımının ise 200 TL olduğu duyuruldu.

Türkiye İş Bankası Yeni Müşteri Kampanyasının Ayrıntıları

Türkiye İş Bankası tarafından geliştirilmiş olan yeni müşteri kampanyasının detayları kamuoyu ile paylaşıldı. Yıl sonuna kadar katılıma açık olan yeni kampanyadan, yalnızca bireysel müşterilerin yararlanabileceği ve kampanyanın, kampanya kapsamında olan bireysel kartlar aracılığı ile yapılan 200 TL ve üzeri alışverişler için geçerli olduğu bilgisi kaydedildi. Kazanılan Maxi Puan hediyelerinin ise harcama tarihini takiben 2 hafta içerisinde hesaplara aktarılacağı bildirildi.

Türkiye İş Bankası Yeni Müşteri Kampanyası Başvurusu

Türkiye İş Bankası tarafından duyurulmuş olan 200 TL Maxi Puan kazanımlı yeni müşteri kampanyasına, İşCep, Maximum Mobil ve Maximum İşyerim uygulamaları aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir. Bu uygulamalar aracılığı ile kart başvurusu yapan herkes, kampanyadan yararlanabilmektedir.