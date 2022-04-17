İş Bankasının sunduğu özelleştirilmiş konut kredisi, tüketicilerin sadece yanında olmuyor her anında onları desteklemeye de devam ediyor. İş Bankasının konut kredisi için sunduğu uygun faiz oranları ve vade uzunluğundan yararlanmak için hızlı başvuru yapılmasına da olanak tanınıyor.

İş Bankası, edindiği deneyimler ve uzun zamandır sektörde olması ile sunduğu kredilerde büyük avantajlar sunan bir bankadır. Tüketiciyi desteklerken esnek ödemeler ve ek ödeme seçenekleri sunan İş Bankası, Türkiye’nin güvenilir bankaları arasında yer alır.

İş Bankası Konut Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

İş Bankası konut kredisine başvurmak ve uygun seçenekler ile ev satın almak isteyenler başvurularını dijital kanallardan yapabilir. Gerek müşteri hizmetlerinden gerek ise de internet bankacılığı kanallarından gerçekleştirilir. Ön başvurunun ardından İş Bankası temsilcileri, başvuru sahibi ile iletişime geçer. İş Bankası konut kredisi başvurusunun şahsen yapılması gerekir.

İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranları Ne Kadar?

İş Bankası konut kredisi en uygun faiz seçeneklerini sunar. Tüketiciye en düşük faiz oranı ile sunulan konut kredisi %1,95’lik bir orana sahiptir. Bu oran ile alınabilecek olan İş Bankası konut kredisi hayat sigortalı olarak sunulur. Hayat sigortası olmadan konut kredisi alınmasını tavsiye etmeyen banka bu noktada kredi faiz oranını da değiştirebilmektedir.

İş Bankası En Fazla Ne Kadar Konut Kredisi Veriyor?

5.000 Türk lirası ile 1.000.000 Türk lirası arasında sunulan İş Bankası konut kredisi, geniş bir ölçeğe sahiptir. Ekspertiz raporu üzerinden hareket edilir ve en uygun seçenek tüketiciye sunulur. Konut kredisi verilmeden önce mutlaka ekspertler tarafından evin ziyaret edilmesi ve rapor oluşturulması gerekir.

İş Bankası Konut Kredisi En Uzun Vade Oranı Ne Kadar?

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İş Bankası tarafından sunulan vade erteleme olup olmamasına göre belirlenir. Ertelemeli konut kredisine başvuru yapılacak ise ortaya çıkan vade oranları farklılık gösterebilir. Ertelemeli olarak alınacağı zaman ödeme sıklığı aylık, 2 aylık ya da 3 ayda bir olarak belirlenebilir. 6 aylık vade oranları ile de İş Bankasından konut kredisi almak mümkündür.