2022 yılı hizmetlerine bir yenisini daha ekleyen Türkiye İş Bankası, ön ödemeli kart için başvuruları kabul etmeye başladığını duyurdu. İşte bankanın yeni hizmetine ilişkin haberin ayrıntıları…

Ekonomik şartların giderek zorlaştığı şu günlerde nakit kontrolünü daha iyi sağlayabilmek adına limitli hareket etmeyi tercih eden vatandaşlara, Türkiye İş Bankası’ndan ön ödemeli kart hizmeti haberi geldi.

Türkiye İş Bankası Ön Ödemeli Kart Hizmeti Nedir?

Emekli promosyonu, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi ve daha pek çok kampanyası ile adından söz ettirmeyi başaran özel bankalardan biri olarak hizmet vermeye devam eden Türkiye İş Bankası, yeni dönemde görülmemiş bir hizmete adım attığını duyurdu. Bankanın resmi internet sitesinde yayınlanmış olan duyuruya göre banka, yeni ön ödemeli kart hizmetini başvurulara açtı.

Türkiye İş Bankası tarafından geliştirilmiş olan ön ödemeli kart, kredi kartı ve banka kartı gibi görünen ancak iki kart tipinden de daha farklı bir çalışma mekanizmasına sahip olan bir banka ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha çok ailelerin çocukları için tercih ettikleri ön ödemeli kart, dışarıdan bakiye yüklemesi ile kullanıma açılmakta ve kart için herhangi bir işletim ücreti ödenmemektedir.

Türkiye İş Bankası Ön Ödemeli Kart Hizmeti Kullanım Detayları

Türkiye İş Bankası’nın yeni dönem ürünlerinden biri olan ön ödemeli kart hizmeti, 12 yaşından büyük olan herkes için kullanıma açıktır. Çocuklar için 300 TL, genç ve yetişkinler için 750 TL bakiye yüklemesi yapılabilen bu kart, bu özelliği ile nakit yönetiminin daha iyi yapılmasını amaçlamaktadır.

Giyim, market alışverişi, fatura ödeme, ulaşım kartlarına para yükleme gibi kategoriler için kullanılabilen bu kart hem isimli hem de isimsiz olarak teslim edilebilmektedir.

Türkiye İş Bankası Ön Ödemeli Kart Hizmeti Başvurusu 2022

Türkiye İş Bankası tarafından geliştirilmiş olan ön ödemeli kart hizmetinden yararlanmak isteyen anne babaların ya da çocuk ve gençlerin, banka şubelerine ya da bankanın mobil uygulamasında bulunan “ön ödemeli kart başvurusu” ekranına müracaat etmeleri gerekmektedir. Başvurusu onaylanan müşterilerin kartları, fiziksel olarak basılabileceği gibi dijital olarak da kullanıma açılabilmektedir.