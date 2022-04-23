Yeni dönemde emekli müşteri sayısını arttırmak için kampanya düzenleyen bankalardan biri Türkiye İş Bankası oldu. Banka, emekli promosyonu kampanyasına ek olarak bir kampanya daha geliştirdiğini duyurdu. İşte İş Bankası’nın mevcut emekli müşterileri için geliştirmiş olduğu kampanyanın ayrıntıları…

Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında imzalanmış olan emekli ödemeleri protokolünün 3 yıllık geçerlilik süresinin tamamlanmasının ardından sene başında yeni promosyon kampanyalarını duyuran bankalardan biri, Türkiye İş Bankası oldu. Banka, emekli maaşı hesabını 3 yıllığına kendi bünyesine taşıyan tüm yeni müşterilerine 2 bin 500 TL’ye varan promosyon ödemesi yapacağını bildirdi.

Yeni dönemde geliştirmiş olduğu emekli promosyonu kampanyası ile yetinmeyen Türkiye İş Bankası hem emekli müşteri sayısını arttırmak hem de mevcut emekli müşterilerinin bütçelerine destek olmak amacı ile bir yeni emekli kampanyası daha geliştirdiğini duyurdu. Banka, söz konusu yeni kampanyasına katılım sağlanması ve gerekli şartların yerine getirilmesi durumunda 500 TL tutarında karşılıksız ek ödeme yapılacağını bildirdi.

Türkiye İş Bankası Emekli Kampanyası 2022

Türkiye İş Bankası’nın emekli müşterileri için geliştirmiş olduğu emekli kampanyasının ayrıntıları belli oldu. Banka, emekli maaşı hesabı hali hazırda banka bünyesinde bulunan mevcut emekli müşterilerinin, emekli yakınlarını bankaya davet etmeleri durumunda 250 TL, toplamda 500 TL tutarında ek ödeme alabileceklerini bildirdi.

Türkiye İş Bankası Emekli Kampanyasının Ayrıntıları

Türkiye İş Bankası’nın emekli müşterileri için yeni geliştirmiş olduğu 500 TL kazanımlı emekli kampanyasına göre bankanın mobil uygulaması aracılığı ile referans kodu edinen ve bu referans kodu ile bir yakınının emekli maaşı hesabını taşımasına aracılık eden tüm mevcut emekli müşterilere 250 TL tutarında ek ödemenin yapılacağı bildirildi. Banka ilgili yöntem aracılığı ile en fazla iki yakın üzerinden ek ödeme alınabileceğini ve bu tarın 500 TL’yi aşamayacağını duyurdu.

Türkiye İş Bankası Emekli Kampanyası Başvurusu

Türkiye İş Bankası’nın emekli kampanyasından yararlanarak hem kendisinin hem de emekli yakının ek ödeme almasını sağlamak isteyen mevcut emekli müşterilerin, bankanın mobil uygulamasını indirmeleri ve referans kodu almaları gerekmektedir. Emekli yakının emekli maaşı hesabını bankaya taşıması ve taşıma işleminden sonra REFERANS, referans kodu bilgilerinin 4402’ye mesaj atılması, kampanya kapsamında ek ödeme alınmasını sağlayacaktır.