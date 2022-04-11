Yeni dönemde ortaya çıkan Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile artan brent petrol fiyatı, akaryakıt ürünlerine yüksek oranlı zamların yapılmasına sebep oldu. Bu noktada devreye giren Türkiye İş Bankası, ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerine, akaryakıt alıverişleri karşılığında 50 TL indirim yapılacağını duyurdu. İşte İş Bankası’nın akaryakıt kampanyasına ilişkin detaylar…

2021 yılı aralık ayı içerisinde aniden yükselen döviz kurları ve altın fiyatları, ocak ayına gelindiğinde akaryakıt ürünlerine yüksek oranlı zamların yapılmasına sebep oldu. Ocak ayından mart ayının başına kadar ocak zammı sonucunda hesaplanan fiyatlar karşılığında satışa sunulan akaryakıt ürünleri, yaklaşık olarak 50 gün önce başlamış olan Rusya- Ukrayna savaşının emtia varlıklarına değer kazandırması ile birlikte tekrar zamlanmaya başladı.

Rusya- Ukrayna savaşının etkisi ile birlikte 130 dolar seviyesine kadar yükselen brent petrol, ülke sınırları içerisinde satışa sunulan akaryakıt ürünlerinin aynı hafta içerisinde birçok kere zamlanmasına yol açtı. Ara ara indirimler yapılsa da hala vatandaşların bütçelerini aşan tutarlarda olan akaryakıt ürünleri, bankaların harekete geçmesine sebep oldu. Bu kapsamda yeni bir akaryakıt kampanyası geliştirdiğini duyuran Türkiye İş Bankası, ilgili şartları sağlayan tüm müşterilerine 50 TL’ye varan indirim fırsatı sunacağını açıkladı.

Türkiye İş Bankası Akaryakıt Kampanyası 2022

Geliştirdiği kampanyalar ile bankacılık sektörünün dikkat çeken isimlerinden biri olan Türkiye İş Bankası, yeni dönemde giderek artan akaryakıt fiyatlarına karşın yeni bir kampanya geliştirdiğini duyurdu. Yeni kampanyası kapsamında Aytemiz ile anlaştığını duyuran Türkiye İş Bankası, bu kapsamda vatandaşlara 50 TL’ye kadar akaryakıt indirimi fırsatı sunacağını bildirdi.

Türkiye İş Bankası Akaryakıt Kampanyası Detayları

Türkiye İş Bankası- Aytemiz iş birliği içerisinde geliştirilmiş olan akaryakıt kampanyasında 150 TL ve üzeri tutarlarda yapılan 4’üncü akaryakıt alışverişine 40 TL Maxi Puan hediyesi verilecek. Söz konusu alışverişlerden en az birinin temassız ödenmesi durumunda ise 40 TL’ye ek 10 TL daha Maxi Puan tanımlanacak. İlgili kampanyadan yalnızca bireysel İş Bankası kullanıcıları yararlanabilecek.

Türkiye İş Bankası Akaryakıt Kampanyası Başvurusu 2022

Türkiye İş Bankası- Aytemiz iş birliği içerisinde geliştirilmiş olan akaryakıt kampanyasına Maximum Mobil uygulaması aracılığı ile başvuru yapılabilmektedir.