Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmek için çeşitli bankalara başvuruyor. İş Bankası tarafından yapılan son kampanyayla birlikte Ramazan bayramı öncesinde vatandaşlar rahat bir nefes alabilecek.

Bayrama sayılı günler kala vatandaşlar ihtiyaçlarını tam olarak karşılayabilmek için çeşitli bankalara başvuruyor. İş Bankası tarafından yapılan son kampanyayla birlikte Ramazan bayramı öncesinde vatandaşlar rahat bir nefes alabilecek. Vatandaşlar İş Bankası tarafından sunulan bu kampanyaya nasıl katılacağını öğrenmek istiyor. Kampanya detayları ve katılım koşulları gursesgazetesi.com adresinde yer alıyor.

İş Bankası Anında Bayram Kredisi Nedir?

Vatandaşlar Ramazan bayramı öncesinde ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tüm bankaların sunduğu avantajlara göz atıyor. İş Bankası tarafından müşterilerine veya yeni müşteri olacaklara sunulan kampanyayla birlikte vatandaşlar rahat bir nefes alabilecek. Yapılan kampanya kapsamında bayram ihtiyaçlarınız için 100.000 TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarınız karşılanabiliiyor. Kişiye özel olarak yapılan faizlendirme sayesinde bankalarla aranız iyi olduğunda daha uygun oranlardan da yararlanabiliyorsunuz.

Türkiye İş Bankası, yaptığı kampanyayı resmi internet sitesi üzerinden duyurarak ayrıntılara burada yer verdi. Açıklanan rakamlara göre vatandaşların 100.000 TL'ye kadar nakit ihtiyacı kişiye özel olarak belirlenmiş faiz oranları üzerinden verilecek. Yapılan kampanya kapsamında 50.000 TL üzerindeki krediler 24 ay vade seçeneği üzerinden sunulurken 50.000 TL'nin altındaki rakamlar ise 36 ay vade yapılabilecek.

Kampanyaya Katılım Koşulları Nelerdir?

Anında bayram kredisi başvurusunda bulunmak için şube ve mobil bankacılık aracılığını seçebilirsiniz. İndirdiğiniz İş Bankası mobil uygulaması üzerinden müşteri olarak, kredi başvuru işlemlerinizi anında başlatabilirsiniz. İşCep uygulaması, internet şubesi ve bankamatik üzerinden yapılabilen kredi başvuruları anında cevaplanmaktadır.

Başvuru değerlendirmeleriniz kısa süre içerisinde gerçekleştirilerek sizlere geri dönüş yapılmaktadır. Anında bayram kredisi başvurunuz onaylandığında dileğinize göre bankamatik veya şubelerimiz üzerinden nakit çekim işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Tüm vatandaşların katılabildiği anında bayram kredisi, bayram ihtiyaçlarınızı karşılamanız için hazırlanmıştır. İş Bankası şubeleri üzerinden veya İşçep uygulaması üzerinden başvurunuz için gerekli işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.