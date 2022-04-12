iPhone kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenen Youtube özelliği yakın zamanda kullanıcılarla buluşacak. Yapılacak güncelleme sonrası Youtube uygulamasına hangi kolaylıklar sağlanacak?

iPhone kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenen Youtube özelliği yakın zamanda kullanıcılarla buluşacak. Yapılacak güncelleme sonrası Youtube uygulamasına hangi kolaylıklar sağlanacak?

iPhone kullanıcıları Youtube’a gelmesini istediği özellik yeni güncellemeyle birlikte kullanıcılarla buluşacak. Android kullanıcılarının uzun süredir kullandığı özellik, Apple tarafındaki kullanıcılar tarafından da istenmekteydi. Bunun üzerine yapılan açıklamayla birlikte resim içinde resim özelliği sonunda iOS işletim sistemini kullanan iPhone cihazlarda kullanılabilecek.

Youtube Resim İçinde Resim Özelliği Ne Zaman Gelecek?

Bu özelliği kullanmak için Premium aboneliği satın almak gerekiyor. Android kullanıcıları tarafından yıllardır kullanılan resim içinde resim özelliği yakın zaman içerisinde iPhone kullanıcılarıyla buluşacak. Bu özellik sayesinde videonun küçük pencereye alınarak diğer işlemler yapılırken video izlerken aksamaya uğramadan işlerinizi yapabiliyorsunuz. Küçük pencere sayesinde mesajlaşma ve diğer işlemleri yaparken videonuzu da kenarda oynatabiliyorsunuz. Uzun süredir beklenen bu özellik geçtiğimiz günlerde Youtube tarafından geleceği açıklandı.

Google tarafından uzun süredir testleri yapılan resim içinde resim özelliğinin test aşaması bitirildi. Bu aşamanın bitirilmesiyle birlikte Youtube özelliğinin yakın zamanda güncellemeyle birlikte gelmesi bekleniyor. Gelmesi beklenen özellik tüm iPhone ve İpod cihazlarında kullanılabilir durumda olacak.

Geçtiğimiz yıllarda geleceği açıklanan bu özelliğin çıkış tarihi aslında 31 Ekim olacaktı. Fakat Youtube, bu kararını değiştirerek özelliğin çıkış tarihini ileriye taşıdı. Güncelleme hakkında henüz tam çıkış tarihi yayımlanmadı. Güncellemenin birçok kişi tarafından beklenmesiyle birlikte Youtube Premium kullanıcıları büyük avantaja sahip olacak.